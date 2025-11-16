天冷影響睡眠？ 日本鏟屎官早起抓包2喵星人「超屁惡行」

日本圖文畫家Eiko Oki透露，自己日前提早起床，意外破解老公近期睡不好的謎團。（圖擷取自@oki_soroe 社群平台「X」）

隨著氣溫逐漸下降，不少民眾陸續感受到冬季來臨，部分飼養毛孩的家庭，也開始出現各種「冬季限定」的奇妙體驗。日本圖文畫家Eiko Oki（オキエイコ）分享，老公近期總是抱怨睡不好，直到日前她提早起床，才發現影響老公睡眠的兇手竟是2隻愛貓，逗趣畫面光後，釣出不少受害的鏟屎官分享類似遭遇。

Eiko Oki婚後與老公育有3名子女，還收養2隻貓咪成為家人，分別是三花貓「Shirasu」（しらす）與虎斑白底貓「Okome」（おこめ）。Eiko Oki在社群平台X（原推特）發文透露，老公最近向她反應睡不好，直到12日這天她提早起床，發現2隻愛貓疑似怕冷，所以把全身壓在體溫較高的老公身上取暖，謎團破解令她哭笑不得。

貼文一出，吸引大批貓奴與網友熱議，「甜蜜的煩惱」、「胸口睡大貓」、「很幸福的鬼壓床」、「好處是牠們不會移動」、「我家貓皇最近也會這樣」「這真的會讓人睡眠不足」、「多麼令人羨慕（嫉妒的眼神）」、「貓咪重得要命，但同時很溫暖」、「貓：人類，該是你貢獻的時候到了、「但主子睡得很好是重點，奴才應該不重要」。

