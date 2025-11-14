鳳凰過境媽祖現身？ 網傳「神蹟照」引發討論

澎湖民眾在馬公中山國小，錄製到疑似媽祖顯靈畫面。（張小馨提供）

登陸即陣亡！寫下台灣史上最「短命」紀錄的鳳凰颱風，雖然未為澎湖帶來災情，但雨勢不斷，直至昨（13）日颱風遠離後，陽光才從雲層露臉，而散落的雲朵，竟被民眾錄製到狀似「媽祖」自然異象，因一鏡到底，絕無造假可能，發文到「threads」上立即引發廣泛討論，有人認為是媽祖顯靈，也有人說是海市蜃樓。

署名tintin78214的網友在「threads」上發文，「家人在中山國小天空拍到的景象，怎麼看都覺得是祢！謝謝守護著澎湖的祢-澎湖媽祖，天上聖母。」，並附上重光媽祖與雲朵形成的影像，製作對比圖，真的十分神似，也讓民眾相當震驚，吸引4萬餘人次高流量瀏覽率。

許多網友也紛紛留言，有人寫下，「天上聖母說她想見大家一面，跟大家說一聲，您好，圖不僅有說話，還有點頭、作揖，非常的有禮數、禮貌的神明。」也有網友表示，「不要懷疑、真的有神蹟、我也曾經看過觀世音菩薩變成雲在天空上站立一會兒後、便慢慢退散了，好像讓我知道菩薩一直都在。」當然也有不同意見，有人表示可能是「海市蜃樓」假象。

拍攝者張小馨表示，「一開始只覺得好像有什麼東西要從雲裡射出來，所以才會錄，是事後回看覺得越看越像，很神奇，後來就慢慢的越來越散，最後被烏雲蓋住之後就不見了。」

鳳凰颱風過境，馬公上空出現的媽祖影像。（張小馨提供）

