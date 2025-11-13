影片曝光！罕見「雙頭壁虎」嚇壞女子 專家揭殘酷真相

泰國一名女子在住家驚見「兩個頭的壁虎」。（圖擷取自臉書/Kanyaphat Kaewsiri）

泰國社群近日瘋傳一段驚異影片，一隻仍在蠕動的小壁虎竟長著「兩顆會自行活動的頭」，讓拍下影片的女子滿腹疑惑、急忙上網求助「這到底是什麼生物？」。影片曝光掀熱議，專家解釋這種罕見畸形的成因，並坦言此類個體存活率極低。

根據泰媒《Khaosod》報導，這名女子在臉書社團「這是什麼動物？」貼出影片詢問，「牠有兩個頭！到底是壁虎還是守宮？」從影片中可見，壁虎體型微小，兩顆頭緊貼在身體前端，各自可微幅移動，模樣罕見又詭異。

有知情網友解釋，該生物確實是壁虎，之所以會「長出兩顆頭」，與爬行類常見的先天性畸形有關，在蛇、烏龜、蜥蜴、甚至守宮身上都可能出現。

專家指出，雙頭畸形源自胚胎早期「細胞分裂（mitosis）」過程未完全分離，導致原本應該形成兩個胚胎的細胞依附在同一個蛋中，最終變成「一身兩頭」。這類個體通常「各頭有獨立的腦部、思考行為」，但卻共用同一套內臟系統。

由於兩顆頭會爭奪控制身體、協調困難，加上身體器官負擔沉重，專家坦言：「這樣的個體在自然界存活率非常低。」若細胞分裂再更進一步，甚至可能演變成「連體雙壁虎」，類似人類的「連體雙胞胎（Siamese Twins）」情況。

