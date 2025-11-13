黃金馬桶《美國》拍賣起拍價3億 「一根香蕉」藝術家奇葩作品

黃金馬桶《美國》8日至18日拍賣，展示在紐約蘇富比拍賣行總部布魯爾大樓洗手間。（美聯社檔案照）

它可能是全世界最知名的馬桶！由義大利概念藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用超過101.2公斤的黃金所打造作品「美國」（America），2016年時在紐約古根漢美術館吸引約10萬人參觀，它將於18日在紐約蘇富比（Sotheby's）進行拍賣，從8日至拍賣前，這座黃金馬桶被展示在位於紐約的全球蘇富比拍賣行總部布魯爾大樓（Breuer Building），但這次只能看不能使用。

綜合媒體報導，近十年來，藝術收藏界一直流傳著一個謎團，到底是誰買下了神秘的黃金馬桶，原來持有人是美國金融家、紐約大都會棒球隊的老闆柯恩（Steve Cohen）。據悉，他在2017年從一家畫廊購得這件奇特的黃金雕塑。而這座黃金馬桶又再次現身蘇富比，起拍價約1000萬美元（約新台幣3億）。

請繼續往下閱讀...

蘇富比紐約當代藝術部主管大衛·蓋伯林（David Galperin）說明，之所以設定黃金價格為起拍價，是為了深入探討這件藝術品背後的本質，引起人們對一件作品的藝術價值，與它本身固有的物質價值之間的差異。

蓋伯林以卡特蘭另外一件臭名昭彰的作品《喜劇演員》-用膠帶貼在牆上的香蕉相比，若沒有卡特蘭的加持，香蕉貼在牆上本身毫無記憶，但卡特蘭賦予它藝術價值，如果說《喜劇演員》探討的是無形的及如何賦予藝術作品價值，那麼《美國》則更進一步，它在很多方面都具有內在價值，而許多藝術作品卻不具備這種價值。

相關新聞：

1.82億「香蕉」又被吃下肚！ 藝術家失望：沒吃膠帶跟外皮

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法