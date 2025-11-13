太失禮了？獸醫提醒太胖 日本貓皇秒露「氣噗噗臭臉」

一名日本飼主近來帶愛貓去定期檢查，獸醫告知愛貓體重「偏高」，結果愛貓竟當場露出「氣噗噗臭臉」。（圖擷取自@shishamo_nanoda 社群平台「X」，本報合成）

絕大多數的毛孩，都排斥被帶去獸醫院檢查，除了害怕陌生又充滿複雜味道的環境，也討厭飼主按照獸醫指示，調整三餐飲食、外出散步次數等照顧方式。一名日本飼主分享，近來他帶愛貓去定期檢查，獸醫告知愛貓體重「偏高」，結果愛貓竟當場露出「氣噗噗臭臉」，讓他與獸醫頓時哭笑不得。

社群平台「X」（前Twitter）名為「キンカローのししゃも」的日本網友，10日帶著10個月大的磁性愛貓「Shishamo」（ししゃも），前往獸醫院進行定期檢查。原PO表示，獸醫告訴他Shishamo目前的體重「太重了」，需調整三餐或投餵零食的次數，未料Shishamo似乎聽得懂獸醫說的內容，臉上當場擺出非常人性化的憤怒臭臉。

畫面曝光後，瞬間逗樂一票網友，並紛紛留言表示，「眼神看起來想殺人」、「貓皇︰你什麼意思」、「這句話殺傷力太強了」、「人家只是骨架大或毛澎」、「不要以為貓咪聽不懂人話啊」、「有點胖喵星人才是最可愛的」、「Shishamo不是胖！只是冬天的毛比較厚！」、「任何一個對女孩子說出這種話的醫生都應被開除！」。

