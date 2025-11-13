韓網紅「龍鬚糖小哥」呼叫台灣護照失主 釣出親友回：失主還在吃糖葫蘆

韓國知名網紅「龍鬚糖小哥Yoon Nala」昨日PO文稱有人撿到台灣護照送到他店裡，並在Threads找尋失主。（圖擷取自 Threads ）

韓國龍鬚糖製作達人Yoon Nala以幽默的談吐與流利的中文在台灣社群引起風潮，許多台灣網友到韓國會找其合照、購買龍鬚糖，而Yoon Nala昨日也在Threads發文表示，有人撿到台灣人的護照放在他的店，提醒失主趕快來拿，沒想到經過瘋傳後找到失主的朋友，朋友爆料失主正在爽吃糖葫蘆，奇耙的經歷讓許多網友笑翻。

韓國知名網紅「龍鬚糖小哥Yoon Nala」是龍鬚糖製作達人，他的攤位位在首爾明洞夜市，網友時常上傳到他攤位購買龍鬚糖與互動的影片，Yoon Nala昨日在Threads貼出1張台灣護照的照片，並在貼文表示「來韓國旅遊的XXX，有人撿到你的護照放在我的店，趕快來。」

失主的朋友看到貼文後馬上貼出失主正在吃糖葫蘆的照片「XXX還在吃糖葫蘆幹。」Yoon Nala也PO出貼文更新狀況，指出「XXX來拿護照了，原來他今天是來過我店的客人，聽說他爸爸看到我的文章跟他連絡，感謝脆朋友的幫忙，總算是happy ending了」

龍鬚糖小哥表示失主後來有領回護照。（圖擷取自 Threads ）

