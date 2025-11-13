為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    韓網紅「龍鬚糖小哥」呼叫台灣護照失主 釣出親友回：失主還在吃糖葫蘆

    2025/11/13 15:07 即時新聞／綜合報導
    韓國知名網紅「龍鬚糖小哥Yoon Nala」昨日PO文稱有人撿到台灣護照送到他店裡，並在Threads找尋失主。（圖擷取自 Threads ）

    韓國知名網紅「龍鬚糖小哥Yoon Nala」昨日PO文稱有人撿到台灣護照送到他店裡，並在Threads找尋失主。（圖擷取自 Threads ）

    韓國龍鬚糖製作達人Yoon Nala以幽默的談吐與流利的中文在台灣社群引起風潮，許多台灣網友到韓國會找其合照、購買龍鬚糖，而Yoon Nala昨日也在Threads發文表示，有人撿到台灣人的護照放在他的店，提醒失主趕快來拿，沒想到經過瘋傳後找到失主的朋友，朋友爆料失主正在爽吃糖葫蘆，奇耙的經歷讓許多網友笑翻。

    韓國知名網紅「龍鬚糖小哥Yoon Nala」是龍鬚糖製作達人，他的攤位位在首爾明洞夜市，網友時常上傳到他攤位購買龍鬚糖與互動的影片，Yoon Nala昨日在Threads貼出1張台灣護照的照片，並在貼文表示「來韓國旅遊的XXX，有人撿到你的護照放在我的店，趕快來。」

    失主的朋友看到貼文後馬上貼出失主正在吃糖葫蘆的照片「XXX還在吃糖葫蘆幹。」Yoon Nala也PO出貼文更新狀況，指出「XXX來拿護照了，原來他今天是來過我店的客人，聽說他爸爸看到我的文章跟他連絡，感謝脆朋友的幫忙，總算是happy ending了」

    龍鬚糖小哥表示失主後來有領回護照。（圖擷取自 Threads ）

    龍鬚糖小哥表示失主後來有領回護照。（圖擷取自 Threads ）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播