    首頁 > 蒐奇

    鳳凰重創宜蘭他淡定「水上騎車」 網笑：真人版青雉！

    2025/11/13 14:00 即時新聞／綜合報導
    民眾目擊一名男子在淹水中淡定騎腳踏車。（擷取自騎車環島趣/臉書社團）

    民眾目擊一名男子在淹水中淡定騎腳踏車。（擷取自騎車環島趣/臉書社團）

    受鳳凰颱風和東北季風影響，宜蘭地區因共伴效應出現致災性豪雨，部分路段淹成汪洋。不過，就在災情畫面滿天飛之際，一段男子在積水中奮力騎腳踏車的影片意外在網路爆紅，因模樣神似《航海王》角色「青雉」，引發熱烈討論。

    一名網友在臉書社團「騎車環島趣」分享目擊畫面，表示昨（12）日看到一名男子騎著腳踏車，在淹水的道路上穩定前行，「好像看到真人版青雉」。該男子神情淡定地踩踏前行，周圍水面不斷拍打，畫面宛如動漫場景重現。

    青雉是《航海王》中的人氣角色，擁有「冷冷果實」的能力，能讓水結冰並在海上騎腳踏車閒晃。畫面曝光後引發熱議，目前已獲6.4萬人按讚、上千則留言及分享，有人則透露拍攝地點是宜蘭。

    許多網友留言表示，「不是好像。那根本就是青雉」、「原來老一輩說『巡田水』就是這樣啊」、「幾年前泛舟，幾年後水上腳踏車」、「其實人家大哥正在靠水阻力當重訓好嗎，不過話說大哥你有需要那麼賣命嗎？一片汪洋，生命誠可貴啊」、「將軍騎到台灣了」、「真人版青雉上將」。

