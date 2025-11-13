為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    佳士得拍出「麥隆藍鑽」 成交價7.9億、較10年前紀錄下跌

    2025/11/13 10:03 編譯陳成良／綜合報導
    圖為日前在日內瓦佳士得拍賣預展上展示的「麥隆藍鑽」。這枚重達9.51克拉的頂級藍鑽，最終以2560萬美元（約新台幣7.9億元）的價格拍出。（美聯社）

    據法新社報導，一枚曾由美國藝術收藏家邦妮．麥隆（Bunny Mellon）所有的9.51克拉藍鑽「麥隆藍鑽」（Mellon Blue），於瑞士日內瓦佳士得（Christie’s）拍賣會上，以2560萬美元（約新台幣7.9億元）成交。根據法新社引述專家說法，此價格反映出在地緣政治與經濟因素影響下，買家普遍的觀望態度。

    主持拍賣的拍賣官卡達奇亞（Rahul Kadakia）表示，此次成交價證明「收藏家對於卓越且傳奇性的寶石依然抱有極大熱情」。

    然而，市場專家抱持不同看法。歐洲最大線上鑽石珠寶商77 Diamonds的董事總經理柯麥德（Tobias Kormind）發表聲明指出，地緣政治緊張以及中國經濟疲弱讓許多買家卻步，現場氣氛明顯偏向謹慎。

    這顆鑽石上一次公開亮相是在2014年，當時在邦妮．麥隆辭世後，於紐約拍賣會上曾以逾3200萬美元成交。相隔十年，此次成交價明顯低於該紀錄。

    寶石細節：明亮切工內部無瑕

    報導指出，這顆明亮式切工的寶石經鑑定為內部無瑕，原先預估拍價約在1600萬至2400萬瑞士法郎之間。

    柯麥德在聲明中補充，他原先預期這顆寶石會拍出更高金額。對於後續市場，他表示：「這樣的觀望態度是否會蔓延到日內瓦其他拍賣場次，仍有待觀察。」

