    首頁 > 蒐奇

    每杯196元！中國博物館「蟑螂粉咖啡」獵奇外型、口感轟動全網

    2025/11/12 20:47 即時新聞／綜合報導
    近期中國一家博物館推出名為「蟑螂粉咖啡」的全新飲品，引起中國網友熱烈討論。（圖擷取自中國微博，本報合成）

    中國人時常自豪他們是一個「什麼都吃」的不挑食民族，哪怕被醫師等專家警告對身體有害，仍會照吃不誤。近期中國一家博物館推出名為「蟑螂粉咖啡」的全新飲品，從名字、用料到包裝外型，都充滿讓人不寒而慄的獵奇感，且每杯售價還高達人民幣45元（約新台幣196元），引起中國網友熱烈討論。

    綜合中媒報導，開設在中國北京的「萬物博物館」從今年6月開始，推出一系列以「昆蟲」為主題、「將自然帶進日常」為理念的飲品，設計多款號稱可食用昆蟲的飲品，包含大麥蟲咖啡、含豬籠草消化液的特調飲品，以及萬聖節限定的螞蟻飲品。

    至於近期在中國社群掀起熱烈討論的「蟑螂粉咖啡」，館方表示研發這款咖啡的初心，是希望讓大家「有不一樣的體驗」，並破除大眾對昆蟲的刻板印象，另補充這款咖啡的口感「焦香中混合微酸風味」。館方強調，所有昆蟲原料來自專業養殖場與合法中藥房供應，且皆有經過烘烤與安全處理，符合食品安全標準。

    中國網友對此議論紛紛，「發出尖銳暴鳴啊！」、「比喝康復新液還過分」、「這確定能喝嗎？不會進醫院嗎」、「我一個廣東人真的忍不了，這什麽鬼東西」、「平時要是從咖啡杯里面喝出來這玩意兒，那可是會血洗咖啡店的」。事後館方坦言，「蟑螂粉咖啡」屬於小眾市場，每日銷量僅10多杯，客群大多是追求新奇體驗的年輕人。

