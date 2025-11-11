為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    笑到讓人發寒！日本東武動物園雪鴞「迷之笑容」爆紅

    2025/11/11 22:01 即時新聞／綜合報導
    東武動物園飼育員發現，雪鴞「Roku」從石牆後探出頭，臉上帶著讓人一言難盡的「迷之笑容」。（圖擷取自@tobuzoo7 社群平台「X」，本報合成）

    東武動物園飼育員發現，雪鴞「Roku」從石牆後探出頭，臉上帶著讓人一言難盡的「迷之笑容」。（圖擷取自@tobuzoo7 社群平台「X」，本報合成）

    「微笑」公認能打破語言障礙與文化隔閡，是連接感情的力量，不過並非每種笑容，都能給人充滿友善的氛圍，有些甚至會令人毛骨悚然。近期位於日本埼玉縣的東武動物園，飼育員工作期間偶然注意到，1隻躲在角落的雪鴞朝他露出「迷之笑容」，事後園方將畫面PO到社群，立即掀起百萬人朝聖！

    據了解，昨（10日）東武動物宮園在官方X（前Twitter）、臉書粉專等社群平台帳號分享2張照片，只見全身毛茸茸的雄性雪鴞「Roku」（ロク），從一處石牆後探出頭觀看遠方的飼育員，可愛畫面讓飼育員趕緊拿手機拍下，未料飼育員將拍好的照片放大一看，發現Roku的臉上竟露出一張似笑非笑、有股讓人感到一言難盡的微妙表情。

    奇妙畫面吸引400多萬人關注，網友們對此笑說，「你們是不是忘記餵牠？」、「很像慈祥的老人在偷看孫子」、「牠散發著埃及梅傑德神的氣場」、「感覺是《神隱少女》御白神降臨」、「好像《間諜家家酒》的安妮亞神顏藝」、「他好像永遠對著你笑，笑得你心裡發寒」、「莫名很眼熟，原來是《野原廣志午餐的流派》迷因圖啊」。

