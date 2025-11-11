為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    拉布拉多走失2週！93歲飼主出奇招助愛犬「聞香」團圓

    2025/11/11 16:26 即時新聞／綜合報導
    美國93歲阿公出動自己的臭襪子，在動保團體的幫助下成功尋回愛犬。（本報合成，擷取自dogdayssar/IG）

    美國93歲阿公出動自己的臭襪子，在動保團體的幫助下成功尋回愛犬。（本報合成，擷取自dogdayssar/IG）

    美國加州洛杉磯93歲老翁諾姆（Norm Feigenbaum）的7歲拉布拉多，日前趁他外出購物時離家出走。主人苦苦尋找未果後，最終以「臭襪子」奇蹟找回失蹤近2週的愛犬

    綜合外媒報導，10月4日諾姆返家時發現桑妮（Sunny）不見蹤影，心急如焚的他騎著代步車到處張貼傳單，也到動物收容所詢問，但仍無所獲。無計可施之下，他求助當地非營利組織「Dog Days Search & Rescue」。

    一週後，有民眾在距離他家約一英里（約1.6公里）外的自然保護區發現桑妮身影。該區野生動物眾多，甚至有郊狼出沒，救援團隊擔心桑妮受傷或脫水，決定設陷阱誘捕。

    為了吸引桑妮回家，眾人靈機一動，用諾姆幾天沒洗的「臭襪」鋪成一條氣味之路，氣味雖濃，卻成功喚回桑妮熟悉的味道。最終牠沿著襪子找進陷阱籠內，救援人員順利帶回。10月18日，「Dog Days Search & Rescue」公布好消息，歷經13天，桑妮終於安全回家。雖然牠身上有些擦傷、顯得疲憊，但經檢查並無大礙。

    諾姆感動地表示，這次重逢對他而言是奇蹟，並笑稱要把那堆「立大功」的臭襪子永遠保存下來，「我再也不會洗它們，甚至打算裝裱起來，紀念這次奇蹟的團聚。」

