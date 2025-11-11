101歲二戰老兵成樂壇新人 譜寫「自由的代價」

101歲的二戰諾曼第登陸老兵洛克，近日在美國「鄉村音樂之都」納什維爾的錄音室中，將其戰爭經歷與對自由的體悟，譜寫成人生第一首正式發行的歌曲。（美聯社）

據《美聯社》報導，曾參與諾曼第登陸的美國二戰老兵洛克（Irving Locker），在他101歲生日的前一天，迎來了一個他從未夢想過的里程碑：成為一名正式發行歌曲的詞曲創作者。

這首名為「如果自由無須代價」（If Freedom Was Free）的歌曲，是洛克與位於田納西州、素有「鄉村音樂之都」美譽的納什維爾（Nashville）的非營利組織「CreatiVets」合作的成果，該組織旨在幫助退伍軍人透過藝術創作療癒創傷。

歌曲的副歌寫道：「如果自由無須代價，諾曼第底下就不會有一座由金屬與男人堆成的山。」這正是洛克數十年來，無論是在教室或白宮演講時，不斷向世人傳達的核心訊息。他表示：「人們必須知道並感謝，他們能活著，是因為有許多人死去了。這發自內心，而非僅是嘴上說說。」

與結縭77年妻子仍在跳吉特巴

現居佛羅里達州的洛克表示，能寫一首歌是「難以置信」的驚喜。音樂是他生命中重要的一部分，他與結縭77年的妻子柏妮絲（Bernice）至今仍常常外出跳舞，夫妻倆數十年來樂此不疲地跳著吉特巴（jitterbug）與恰恰（cha-cha）。「你現在看我在舞池上，還是很厲害的。」洛克笑著說。

回憶起戰爭，洛克坦言：「老實說，直到戰爭前，我從未意識到上帝的存在。」但在數度與死神擦肩而過後，他學會了感謝上帝，並時常將「若非上帝恩典，我早已不在人世」（But for the grace of God go I）這句話掛在嘴邊。

