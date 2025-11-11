羅浮宮竊案也找高中生偵探？神秘照主角竟是15歲少年

法國羅浮宮10月發生珠寶竊案，警方封鎖現場，一名穿著復古西裝、儼如小說偵探的男子路過，引起全球議論。（美聯社）

在法國羅浮宮失竊案現場被拍下、引發全球議論的「費多拉帽男（Fedora Man）」近日終於現身，令人意外的是，這名神秘男子並非外界猜想的「偵探」，原來他今年才15歲，當天剛好路過現場，與辦案完全沒有關係。

《美聯社》 報導，事件起因於羅浮宮上月19日發生離奇珠寶竊案，美聯社攝影記者在封鎖現場拍下一張照片，畫面中，3名警察在警車旁警戒，另1名身穿3件式西裝、頭戴費多拉帽、手持雨傘儼如小說偵探的男子從旁經過，整張照片視覺張力十足。照片隨後在網路爆紅，網友推測他是偵探、線人，甚至有人懷疑是AI後製上的。

15歲的德爾沃（Pedro Elias Garzon Delvaux）得知自己全球爆紅後，第一個反應不是到網上回應，反而決定保持沉默和觀望。熱愛偵探小說主角福爾摩斯（Sherlock Holmes）與神探赫丘勒·白羅（Hercule Poirot）的他說，「我不想立即說那是我，這張照片充滿謎團，應該讓人多猜幾天」。

德爾沃表示，他當天只是和母親與外公去參觀羅浮宮，「我們想進羅浮宮，但發現關門了」「我們根本不知道發生了竊案。」他們向警察詢問原因，幾秒鐘後，美聯社記者在拍攝警戒線時，恰巧捕捉到他走過的瞬間。德爾沃笑說，「照片被拍下時我根本不知道」。

對於那一身讓全球數千萬人驚豔的裝扮，德爾沃解釋，那並不是臨時為了參觀博物館而準備的，自己平時就喜歡穿復古西裝，「我喜歡優雅的打扮，這就是我的風格」，而靈感來自20世紀衣著筆挺的政治家與虛構偵探。

出名後，德爾沃的同學也開始模仿他的穿著風格。對於突如其來的名氣，佩德羅心態輕鬆：「也許有人會找我拍電影，那會很好玩。」

15歲的法國少年德爾沃（Pedro Elias Garzon Delvaux）因法國羅浮宮竊案一張照片，全球爆紅。（美聯社）

