8年攻防戰落幕！日美術館警衛對手「闖關小黑貓」當喵天使了

8年攻防戰落幕！日美術館警衛對手「闖關小黑貓」當喵天使了2025/11/11
尾道市立美術館著名的「1人2貓攻防戰」，館方今（11）日公布其中一隻黑貓「小健」病逝消息。（圖擷取自@bijutsu1 社群平台「X」，本報合成）
位於日本廣島縣的尾道市立美術館，每天都會有一對住在附近的貓咪造訪，並試圖從美術館大門口闖入內部探險，但最終都會被溫柔的警衛攔截，雙方攻防戰也成為當地與網路人氣話題。然而，館方近日沉痛宣布，曾在年成功突破防線的黑貓「小健」（ケンちゃん），已於今年9月病逝，噩耗震驚無數粉絲。
綜合日媒報導，尾道市立美術館著名的「人貓攻防戰」，起源於館方在2017年3月舉辦「滿滿貓咪展」（猫まみれ展），當時大門玻璃被設置多個貓咪圖案剪影，結果意外吸引不速之客來訪，牠們正是住在附近餐廳的黑貓「小健」與浪浪橘貓「Go」（ゴッちゃん），擔任大門保全的警衛大叔馬屋原定雄，自此與牠們展開多年攻防大戰。
館方指出，這對貓咪最先在2016年出沒於美術館附近散步，但並未出現進入美術館的舉動，直到美術館舉辦「滿滿貓咪展」，牠們才開始產生強烈好奇心，變得想要進入館內探索。為了避免牠們藉由「參觀」名義進館調皮搗蛋，馬屋原定雄盡非常責擋下2隻貓咪，還會一邊輕撫一邊勸告牠們不可以這樣做，反而讓2貓更熱衷天天上門拜訪。
館方觀察，小健特別喜歡馬屋原定雄，面對其他警衛則完全不理會，甚至只在馬屋原定雄值班時才做出企圖闖入美術館的行動，推測小健很享受被他阻擋的過程，以及溫柔的摸摸與抱抱。不過去年4月，小健趁著馬屋原定雄對牠放下戒心，從地上翻身襲擊對方並直衝館內正門口，雖然最終仍被逮住，但創下首度成功正面強行突破防線的紀錄。
這場逗趣又溫馨的「人貓攻防戰」，被館方分享到網上後成為大眾津津樂道的人氣話題，更吸引世界多國媒體以「世界第一和平的戰鬥」美譽報導，不過小健在今年初因生命病被飼主帶去治療，於是開始鮮少出現在大眾面前。今（11）日上午，館方獲飼主同意，公布積極接受治療與病魔對抗的小健，已在今年9月20日病逝。
館方透露，之所以選在今日才公布小健離世的消息，因為這天是牠被正式成為家貓的日子，也永遠不會忘記小健多年來陪伴美術館職員們的時光。與小健「戰鬥」多年的馬屋原定雄則提到，他每天上班仍會覺得小健會從某個拐角處出現，「小健是我遇到第一隻如此依戀我的貓。我想對牠說聲『謝謝』，感謝牠帶給我的一切美好回憶。」
【訃報】病気療養中であったケンちゃんが、9月20日（土）に永眠いたしました。— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） November 10, 2025
本日11月11日は、ケンちゃんが家猫となった日です。ケンちゃんとの日々、決して忘れません。ありがとう。
在りし日を偲んで、もうしばらくは、時をかける猫シリーズを続けます。よろしくお願いします。#尾道市立美館館 #猫 pic.twitter.com/3VN1ONk2vj
にらみ合いー突撃ー防御ー再突破ー捕獲ーお見送り。本日も近所の黒猫と警備の方の攻防がありました。特別展「招き猫亭コレクションー猫まみれ」なので入館を許可したいところですが、作品保全のため、丁重にお帰りいただきました。展覧会ＨＰはコチラ：https://t.co/LJMNYF9Vog pic.twitter.com/11m7mWVr3I— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） March 22, 2017
時をかける猫ニャ493 "Cats Who Leapt Through Time" （20180930）— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） September 29, 2025
『ケンちゃん????⬛Ken-chan』ちょうど 7年前????進入を試みましたが、ブロックされましたニャ。#尾道市立美館 #尾道 #猫 pic.twitter.com/S5g2c4dT1L
時をかける猫ニャ487 "Cats Who Leapt Through Time"（20210921）— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） September 22, 2025
『来ましたニャー！????♂️????⬛So here I am.』ほぼ 4年前????ケンちゃん、警備員さんと会話をしてるようでした。#尾道市立美館 #尾道 #猫動画 pic.twitter.com/0nhCbtOJUr
時をかける猫ニャ483 "Cats Who Leapt Through Time"（20210915）— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） September 18, 2025
『気持ちいい????♂️????⬛Right there.』ほぼ 4年前????警備員さんに甘えるケンちゃんでしたニャ。#尾道市立美館 #尾道 #猫動画 pic.twitter.com/ivh6Kfyovz
時をかける猫ニャ487 "Cats Who Leapt Through Time" （20211110）— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） November 9, 2025
『風除室????♂️????⬛windbreak room』ちょうど 7年前????「これ以上は入られんよぉ」と諭されるケンでしたニャ。#尾道市立美館 #尾道 #猫動画 pic.twitter.com/5XMvusU7ao
時をかける猫ニャ459 "Cats Who Leapt Through Time" （20231012）— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） October 14, 2025
『右へ、左へ????♂️????⬛right and left』ほぼ 2年前????最後の攻防ラインで甘えるケンちゃんでしたニャ。#尾道市立美館 #尾道 #猫動画 pic.twitter.com/HKUU8KU6Hp
時をかける猫ニャ495 "Cats Who Leapt Through Time" （20211001）— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） September 30, 2025
『始業前????♂️????⬛before work begins』ちょうど 4年前????仲良しなふたり、事務所前の交流でしたニャ。#尾道市立美館 #尾道 #猫動画 pic.twitter.com/cslGeNcWCa
【ご案内】本日から2026年カレンダーを販売 （500部） いたします。— 尾道市立美術館 （@bijutsu1） November 10, 2025
急遽、ケンちゃんのベストショットを選び、発行となりました。
次のWEBからも購入申し込みできますので、よろしくお願いします。#尾道市立美館館 #尾道 #猫
???? https://t.co/3Ro2wj8nBc pic.twitter.com/gtHVeA3QnQ
黑貓「小健」特別喜歡攔截牠的警衛大叔馬屋原定雄，雙方進行多次攻防戰後，培養出深厚感情。（圖擷取自@bijutsu1 社群平台「X」）
