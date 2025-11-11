8年攻防戰落幕！日美術館警衛對手「闖關小黑貓」當喵天使了

尾道市立美術館著名的「1人2貓攻防戰」，館方今（11）日公布其中一隻黑貓「小健」病逝消息。（圖擷取自@bijutsu1 社群平台「X」，本報合成）

位於日本廣島縣的尾道市立美術館，每天都會有一對住在附近的貓咪造訪，並試圖從美術館大門口闖入內部探險，但最終都會被溫柔的警衛攔截，雙方攻防戰也成為當地與網路人氣話題。然而，館方近日沉痛宣布，曾在年成功突破防線的黑貓「小健」（ケンちゃん），已於今年9月病逝，噩耗震驚無數粉絲。

綜合日媒報導，尾道市立美術館著名的「人貓攻防戰」，起源於館方在2017年3月舉辦「滿滿貓咪展」（猫まみれ展），當時大門玻璃被設置多個貓咪圖案剪影，結果意外吸引不速之客來訪，牠們正是住在附近餐廳的黑貓「小健」與浪浪橘貓「Go」（ゴッちゃん），擔任大門保全的警衛大叔馬屋原定雄，自此與牠們展開多年攻防大戰。

館方指出，這對貓咪最先在2016年出沒於美術館附近散步，但並未出現進入美術館的舉動，直到美術館舉辦「滿滿貓咪展」，牠們才開始產生強烈好奇心，變得想要進入館內探索。為了避免牠們藉由「參觀」名義進館調皮搗蛋，馬屋原定雄盡非常責擋下2隻貓咪，還會一邊輕撫一邊勸告牠們不可以這樣做，反而讓2貓更熱衷天天上門拜訪。

館方觀察，小健特別喜歡馬屋原定雄，面對其他警衛則完全不理會，甚至只在馬屋原定雄值班時才做出企圖闖入美術館的行動，推測小健很享受被他阻擋的過程，以及溫柔的摸摸與抱抱。不過去年4月，小健趁著馬屋原定雄對牠放下戒心，從地上翻身襲擊對方並直衝館內正門口，雖然最終仍被逮住，但創下首度成功正面強行突破防線的紀錄。

這場逗趣又溫馨的「人貓攻防戰」，被館方分享到網上後成為大眾津津樂道的人氣話題，更吸引世界多國媒體以「世界第一和平的戰鬥」美譽報導，不過小健在今年初因生命病被飼主帶去治療，於是開始鮮少出現在大眾面前。今（11）日上午，館方獲飼主同意，公布積極接受治療與病魔對抗的小健，已在今年9月20日病逝。

館方透露，之所以選在今日才公布小健離世的消息，因為這天是牠被正式成為家貓的日子，也永遠不會忘記小健多年來陪伴美術館職員們的時光。與小健「戰鬥」多年的馬屋原定雄則提到，他每天上班仍會覺得小健會從某個拐角處出現，「小健是我遇到第一隻如此依戀我的貓。我想對牠說聲『謝謝』，感謝牠帶給我的一切美好回憶。」

黑貓「小健」特別喜歡攔截牠的警衛大叔馬屋原定雄，雙方進行多次攻防戰後，培養出深厚感情。（圖擷取自@bijutsu1 社群平台「X」）

