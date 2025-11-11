二戰後失蹤「佛羅倫斯鑽石」現蹤加拿大 哈布斯堡家族揭開皇室秘密

為躲避納粹迫害，奧匈帝國末代皇室哈布斯堡家族二戰期間流亡加拿大，並將佛羅倫斯鑽石（圖）與其他珠寶一同存放在銀行保險庫中，一藏就是數十年。（圖取自維基共享資源）

據《紐約時報》報導，一顆重達137克拉、梨形的「佛羅倫斯鑽石」（Florentine Diamond），近日被證實一直由奧匈帝國末代皇室哈布斯堡（Habsburg）家族後裔秘密保存，數十年來靜靜躺在加拿大一家銀行的保險庫內。這顆閃耀著「香櫞色」（citron hue）光芒的傳奇寶石，其再現粉碎了數十年來關於它被納粹竊取或被重新切割出售的謠言。

這段歷史始於一戰後，奧匈帝國末代皇帝卡爾一世將皇室珠寶轉移至瑞士避險。1940年，為逃離納粹戰火，他的妻子齊塔皇后（Empress Zita）將珠寶裝在一個紙質手提箱中，流亡至美國，最終定居於加拿大魁北克省。

卡爾一世的孫子卡爾．馮．哈布斯堡－洛林根（Karl von Habsburg-Lothringen）表示：「我的祖母終於感到安全了，我想在那個階段，那個小手提箱就被存進了銀行保險庫，然後就一直待在那裡。」

百年保密協議 揭開鑽石失蹤之謎

鑽石之所以「被消失」，源於齊塔皇后的一項指令。她要求兩個兒子在她丈夫於1922年去世後，對鑽石的存在與地點保密100年。這個秘密在家族內代代相傳。齊塔皇后於1953年返回歐洲，但將珠寶留在了魁北克的銀行，直至近40年後以96歲高齡去世。

前奧地利皇家珠寶商「克赫特」（AE Köchert）的後代已鑑定確認，在加拿大發現的這顆鑽石，正是「真正的、具歷史性的『佛羅倫斯鑽石』」。哈布斯堡家族表示，計畫在未來幾年內，將這顆鑽石在一家加拿大博物館公開展出，但無意出售。

學者指出，「佛羅倫斯鑽石」歷經500年歐洲權力更迭，見證美第奇、哈布斯堡與奧匈帝國的興衰。它的重現，不僅揭開了哈布斯堡王朝最後的秘密，也象徵著舊歐洲榮耀時代的終章。專家認為，此發現或將成為近代珠寶考古史上最重要的事件之一。

