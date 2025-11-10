為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    超Q！小臘腸犬緊抓棉被不放 「賴床萌樣」千萬人朝聖

    2025/11/10 22:41 即時新聞／綜合報導
    近期日本一隻寵物臘腸犬躲在棉被裡賴床萌樣，在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@siawase1717 社群平台「X」）

    近期日本一隻寵物臘腸犬躲在棉被裡賴床萌樣，在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@siawase1717 社群平台「X」）

    每逢室外天氣變冷或出現狂風暴雨，無論是人類還是毛孩，都會不想逃避外出的賴床情況。日本一名飼主分享，愛犬偷偷溜進他的床鋪入睡，被抓包後卻不願意起來，反而緊緊抓住棉被不放，讓他為此哭笑不得，其他網友看到這幅畫面，除了誇讚狗狗很可愛，還意外掀起不少上班族社畜關注！

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ほんわか姉妹」的日本網友，與家人一起飼養2隻名為「來優」（くぅ）與「麗來」（らいら）的寵物臘腸犬。上月28日，原PO發文分享調皮的來優趁著自己不注意，以非常愜意的姿勢躲進棉被裡，眼見睡覺床位被來優霸佔，他起初試圖引導來優回專屬睡窩，但牠絲毫不領情，甚至用雙腳緊抓棉被不放。

    逗趣畫面萌翻1100多萬名朝聖網友，眾人紛紛留言表示，「太人性化了」、「那雙手手好可愛~」、「戶外下大雨時，我也會這樣」、「看來狗狗認為自己是人類呢」、「散發著社畜起床上班前濃濃的絕望感」、「相信很多要上班上課的人，都想用這個姿勢睡久一點」、「當我被迫在颱風天出門上班，會在床上維持這個動作思考是否要請假」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播