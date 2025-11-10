超Q！小臘腸犬緊抓棉被不放 「賴床萌樣」千萬人朝聖

近期日本一隻寵物臘腸犬躲在棉被裡賴床萌樣，在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@siawase1717 社群平台「X」）

每逢室外天氣變冷或出現狂風暴雨，無論是人類還是毛孩，都會不想逃避外出的賴床情況。日本一名飼主分享，愛犬偷偷溜進他的床鋪入睡，被抓包後卻不願意起來，反而緊緊抓住棉被不放，讓他為此哭笑不得，其他網友看到這幅畫面，除了誇讚狗狗很可愛，還意外掀起不少上班族社畜關注！

社群平台「X」（前Twitter）名為「ほんわか姉妹」的日本網友，與家人一起飼養2隻名為「來優」（くぅ）與「麗來」（らいら）的寵物臘腸犬。上月28日，原PO發文分享調皮的來優趁著自己不注意，以非常愜意的姿勢躲進棉被裡，眼見睡覺床位被來優霸佔，他起初試圖引導來優回專屬睡窩，但牠絲毫不領情，甚至用雙腳緊抓棉被不放。

逗趣畫面萌翻1100多萬名朝聖網友，眾人紛紛留言表示，「太人性化了」、「那雙手手好可愛~」、「戶外下大雨時，我也會這樣」、「看來狗狗認為自己是人類呢」、「散發著社畜起床上班前濃濃的絕望感」、「相信很多要上班上課的人，都想用這個姿勢睡久一點」、「當我被迫在颱風天出門上班，會在床上維持這個動作思考是否要請假」。

