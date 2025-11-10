為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    颱風海鷗侵襲越南海岸 數百年沉船遺跡再次現蹤

    2025/11/10 22:37 中央社
    颱風「海鷗」日前過境越南對海岸造成嚴重侵蝕，一處有數百年歷史的沉船遺跡再次現蹤。（圖擷自X.com）

    颱風「海鷗」日前過境越南對海岸造成嚴重侵蝕，一處有數百年歷史的沉船遺跡再次現蹤。（圖擷自X.com）

    颱風「海鷗」（Kalmaegi）日前過境越南對海岸造成嚴重侵蝕，使港口附近一處具有數百年歷史的沉船遺跡再次現蹤，為專家提供短暫機會搶救這項可能具重要歷史價值的發現。

    法新社報導，這艘長度至少17.4公尺的沉船於2023年首次在會安（Hoi An）外海被發現，該船具有厚重的木製肋骨船身，歷經數百年風浪仍幾乎完好無損。當時還來不及開挖，海水就蓋過這艘船。

    專家暫未確定這艘沉船可追溯至哪個具體年代，但初步研究顯示，建造年代約介於14至16世紀。沉船所在地會安之前獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產名錄，是該區域盛極一時的絲綢、陶瓷與香料貿易重鎮。

    會安世界文化遺產保護中心主任范富玉今天接受法新社訪問時指出，沉船於上週颱風海鷗過境越南時再次現蹤，「我們正準備申請緊急挖掘許可」。

    他說道：「這艘古老船隻現蹤，充分證明會安在區域貿易史上占重要地位」，並指出這次露出的船身面積比以往更多，「或許有助我們取得更多資訊」。

    該中心先前發布聲明說：「這艘船的船體結構顯示它具備遠洋航行能力，推測可能用於海上貿易或軍事行動。」

    聲明警告，在海岸嚴重受到侵蝕和天候影響下，若不立即採取保存措施，沉船遺跡可能面臨「嚴重損毀」風險。

    截至今天為止，沉船遺跡依然清楚可見，吸引許多民眾聚集海邊目睹該船壯觀的骨架結構。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播