颱風海鷗侵襲越南海岸 數百年沉船遺跡再次現蹤

颱風「海鷗」日前過境越南對海岸造成嚴重侵蝕，一處有數百年歷史的沉船遺跡再次現蹤。（圖擷自X.com）

颱風「海鷗」（Kalmaegi）日前過境越南對海岸造成嚴重侵蝕，使港口附近一處具有數百年歷史的沉船遺跡再次現蹤，為專家提供短暫機會搶救這項可能具重要歷史價值的發現。

法新社報導，這艘長度至少17.4公尺的沉船於2023年首次在會安（Hoi An）外海被發現，該船具有厚重的木製肋骨船身，歷經數百年風浪仍幾乎完好無損。當時還來不及開挖，海水就蓋過這艘船。

專家暫未確定這艘沉船可追溯至哪個具體年代，但初步研究顯示，建造年代約介於14至16世紀。沉船所在地會安之前獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產名錄，是該區域盛極一時的絲綢、陶瓷與香料貿易重鎮。

會安世界文化遺產保護中心主任范富玉今天接受法新社訪問時指出，沉船於上週颱風海鷗過境越南時再次現蹤，「我們正準備申請緊急挖掘許可」。

他說道：「這艘古老船隻現蹤，充分證明會安在區域貿易史上占重要地位」，並指出這次露出的船身面積比以往更多，「或許有助我們取得更多資訊」。

該中心先前發布聲明說：「這艘船的船體結構顯示它具備遠洋航行能力，推測可能用於海上貿易或軍事行動。」

聲明警告，在海岸嚴重受到侵蝕和天候影響下，若不立即採取保存措施，沉船遺跡可能面臨「嚴重損毀」風險。

截至今天為止，沉船遺跡依然清楚可見，吸引許多民眾聚集海邊目睹該船壯觀的骨架結構。

