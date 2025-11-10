為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    海鷗颱風沖出歷史寶藏！ 越南會安海灘驚現14世紀古沉船

    2025/11/10 16:11 編譯陳成良／綜合報導
    「海鷗」颱風引發的嚴重海岸侵蝕，意外讓一艘沉睡數百年的古沉船，在越南會安外海重見天日,其木質骨架仍清晰可見。(法新社)

    「海鷗」颱風引發的嚴重海岸侵蝕，意外讓一艘沉睡數百年的古沉船，在越南會安外海重見天日，其木質骨架仍清晰可見。（法新社）

    《法新社》報導，強烈颱風「海鷗」（Kalmaegi）上週重創越南中部，導致海岸線嚴重侵蝕，意外使一艘數百年前的沉船再度現身海灘。考古學者指出，這艘古船可能見證了14至16世紀間會安（Hoi An）作為國際貿易港的繁榮歷史，極具研究價值。

    這艘長約17.4公尺的木造船，船體肋骨結構完整，初次發現於2023年越南中南部的會安外海，當時因潮水湧升再次被掩沒。這次受颱風沖刷重現，吸引當地居民圍觀。會安世界文化遺產保存中心主任阮福玉（Pham Phu Ngoc）表示，當局正申請「緊急發掘許可」，以防文物進一步受損。

    專家初步推斷，該船建於14至16世紀，正值會安作為絲綢、陶瓷與香料轉運港的黃金時期。研究團隊由會安文化遺產保存中心、胡志明市社會科學與人文大學及當地博物館組成，分析指出船體採用高強度木材與防水膠料密封接縫，顯示其具備遠洋航行能力，可能用於海上貿易或軍事用途。

    專家警告恐快速腐蝕 盼緊急保護

    會安保存中心表示，颱風造成的海岸侵蝕已使沉船部分裸露，若不立即採取保護措施，木結構可能迅速劣化。該中心強調，這項發現不僅可補足會安港口貿易史，更可能揭示越南在中世紀亞洲海上網絡中的角色。

    目前船骸仍清晰可見，木質骨架在沙灘上蜿蜒展開，吸引大批民眾拍照留念。研究人員指出，這是一次極其罕見的考古契機，「每一次颱風都可能摧毀它，也可能讓歷史重現。」

    圖為9日空拍畫面,古船的肋骨式船體在海浪中清晰可見,專家正與時間賽跑,申請緊急開挖以防其再度被大海吞噬。(法新社)

    圖為9日空拍畫面，古船的肋骨式船體在海浪中清晰可見，專家正與時間賽跑，申請緊急開挖以防其再度被大海吞噬。（法新社）

