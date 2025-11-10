台灣手搖店超詳細「糖分甜度表」 吸引130萬日本網友朝聖

近來台灣手搖飲「糖分甜度表」引起不少日本網友討論。（圖擷取自@haruotpe 社群平台「X」）

許多外國遊客來台灣觀光時，都會慕名體驗「手搖飲文化」。一名常來台旅遊的日本網友分享，他每次在台灣買手搖飲，很苦惱「糖分甜度表」的選項，因為對他來說除了「無糖」，其他甜度幾乎都太甜了。該文一出，湧入大批日本網友熱烈討論，還異口同聲指出「台灣人喝太甜了！」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「haruo」的日本網友，7日分享一張台灣老牌連鎖手搖飲50嵐「糖分甜度表」的照片，上面一共列了6個甜度選項。原PO指出，他每次去買台灣手搖店買珍珠奶茶，店員都會詢問他「要幾分糖？」，他一看店家提供的甜度表，除了驚呼分得太過仔細，也直言上面絕大多數的選項，對日本人來說太甜了。

貼文一出，引起不少曾來台旅遊過的日本網友共鳴，「『9分甜』 根本甜到不行啊！」、「日本人一律推薦『微甜（30%甜度）』」、「我總是買『少冰少糖』，對我來說甜度剛好」、「無糖後面附註『健康』很有趣，但其實還是有點甜」、「我還聽說，台北所謂的『正常甜度』，與台南『半糖』大致相同」、「所謂的『正常甜度』對我來說一點也不正常，簡直是異常甜！」、「台灣人好像比較喜歡『半糖』，他們既想要美味又想要健康，所以這算是比較『貪心』的選擇吧」。

該文也吸引台灣網友關注，「可以試試看12分超甜」、「無糖 = 無法再加糖（台南笑話」、「有理由懷疑寫9分甜的是台南人」、「台灣南部人 = 愛吃甜食的小螞蟻」、「在台灣喝全糖絕對是不正常的人」、「已經在喝無糖，連喝水的頻率都增加了」、「台灣買珍奶的話，點無糖就好，因為珍珠本來就很甜了」、「飲料店有果糖定量機，所以理論上還能出『1分糖』，每一杯甜度精準，但無糖更健康」。

