世界最大蜘蛛網現蹤！阿爾巴尼亞邊界洞穴藏11萬隻蜘蛛

圖為研究人員在希臘與阿爾巴尼亞邊界的「硫磺洞穴」中，觀察可能是全世界最大的蜘蛛網。這張由超過11萬隻蜘蛛共同建構的巨網，是科學界首次發現兩種常見蜘蛛大規模群居的證據。（圖：《地下生物學》期刊）

據《生活科學》（Live Science）網站報導，研究人員在阿爾巴尼亞與希臘邊界一個完全黑暗的「硫磺洞穴」中，發現了可能是全世界最大的蜘蛛網，上面棲息著超過11萬隻蜘蛛。該研究成果已發表於期刊《地下生物學》（Subterranean Biology）。

分析顯示，這個「蜘蛛之城」由兩種蜘蛛共同組成，分別是約6.9萬隻的「棚蛛」（Tegenaria domestica）與超過4.2萬隻的薄蛛屬蜘蛛 Prinerigone vagans。研究主要作者、羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞薩皮恩蒂亞匈牙利大學生物學副教授烏拉克（István Urák）指出，這兩種蜘蛛雖常見於人類居所，但從未以如此龐大規模共築一張網。

研究人員推測，這個龐大群體得以共存，可能與洞穴的漆黑環境有關。由於缺乏光線，蜘蛛的視力可能受到影響，因此不會互相捕食。牠們的食物來源是一種不吸血的「搖蚊」，而這些搖蚊又以洞穴中硫化細菌產生的微生物生物膜為食，形成一個由硫磺驅動的獨特生態系。

已適應洞穴環境 基因與體內微生物均不同

分子數據分析顯示，洞穴內的蜘蛛在基因上已與生活在洞外的親屬有所不同，證明牠們已適應了黑暗的環境。烏拉克呼籲，這座跨越阿爾巴尼亞與希臘邊界的洞穴生態系，應獲得保護與研究資源支持。他強調：「自然界仍充滿驚奇，唯有保護這些極端環境中的生命，我們才能理解生命如何適應與演化。」

