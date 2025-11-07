他批用「這2字」代替「只要」是賣弄 網不認同：兩者有差異

有網友表示，聽到有人用「但凡」代替「只要」就覺得很煩，並且覺得對方在賣弄詞藻；圖與新聞事件無關。（情境照）

近年來面對中國文化侵略，導致台灣人許多用字遣詞有些許改變，但有個詞不是支語，卻令網友很納悶，為什麼近年來一堆人超愛用「但凡」來代替「只要」，讓他聽了覺得有夠煩，在他眼裡只是在賣弄詞藻。

有網友在Dcard以「為什麼現在很多人很愛用『但凡』」為標題發文，提到根據教育部國語辭典的解釋，「但凡」有只要、凡是之意，《紅樓夢》、《儒林外史》、《水滸傳》都能考據，只是不知道為什麼最近一堆人超愛用，明明「只要」就可以解決句子，偏偏要講「但凡」，而且有些很愛講「但凡」的人，平常講其他語句時也不會這麼文言，只有要表示「只要」開頭的句子時，會刻意改用「但凡」，是不是只是在賣弄詞藻，讓他覺得很煩。

請繼續往下閱讀...

有網友認為只是字詞的變化，不需要小題大作，「作文老師有教過，要多點詞彙量來做更換，不然你會整篇只看到然後、然後、然後」、「就是詞彙之一，也沒什麼好在意的吧」、「一樣的意思為什麼不能用」、「就像你明明可以打『例如』偏要打e.g.一樣」、「像『以後』換成『爾後』」。

也有些網友解析，嚴格說起來但凡跟只要意思根本不一樣，「你但凡稍微知道點但凡的用法，就不會說出只要等於但凡這種話了，語意根本不一樣」、「會把但凡跟只要混在一起的，應該是從小到大國文不求甚解的類型」、「『但凡』不等於「只要』，他的語意更強烈。『但凡』比較常使用於普遍性的規則或常識；而『只要』是屬於低限度的『條件達成』的運用」、「只要XXX平靜陳述，但凡XXX有情緒夾雜」。

但凡的意思有只要、所有的。（圖取自教育部國語辭典簡編本）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法