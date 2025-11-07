為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    日本廠商開發「和推活娃娃共眠枕套」 網友吐槽：像某種儀式

    2025/11/07 18:53 即時新聞／綜合報導
    日本廠商出的「和推活娃娃一起入睡」枕套，卻被網友吐槽看起來會做惡夢。（圖擷取自@nissen社群平台「X」）

    日本廠商出的「和推活娃娃一起入睡」枕套，卻被網友吐槽看起來會做惡夢。（圖擷取自@nissen社群平台「X」）

    近年來「推活」盛行，無論是偶像明星或動畫、漫畫、遊戲的角色，官方或二創同人常常出可愛的絨毛娃娃陪伴大家的日常生活，日本有廠商出了款讓這些娃娃「看著你睡覺」的枕套，卻遭網友吐槽「像某種儀式」、「得到流感時所做的夢」、「女巫集會」。

    「推活」（推し活，oshikatsu）是日本近年的新語流行語，它是從日文的「推し」（oshi，即支持或喜歡某人或某物）與「活」（katsu，指活動）組合而來，較常表示「替『推』加油的『活動』」，意指支持某人或某事的行為。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ファッション通販のニッセン」的日本廠商推出一款枕頭套，給與許多絨毛娃娃相伴的人，有了這款枕頭套，就可以把絨毛娃娃放在枕頭旁圍一圈，伴著你入眠，想像很美好，但畫面看起來似乎有點奇怪。廠商曾在開發時發文吐槽「樣品看起來就像流感會做的惡夢」。

    網友紛紛在留言區接力吐槽「這可能會讓我做惡夢」、「我會過敏一直打噴嚏」、「放7隻娃娃我就變成世界上最美麗的人了（白雪公主哏）」、「感覺自己被詛咒了」、「像神秘村莊的詛咒儀式」、「新世紀福音戰士電視版最終話」、「黑彌撒（通常由撒旦崇拜團體舉行的，形式上類似於羅馬天主教脫利騰彌撒的儀式）」。

