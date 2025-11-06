為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    將軍大人！德川家康後代吐槽「跟祖先長太像」 對比照轟動千萬人

    2025/11/06 23:08 即時新聞／綜合報導
    現年57歲的山岸美喜，是日本歷史名人「德川家康」的後代，並時常被人說長得跟祖先很像。（圖擷取自@yamagishimadam 社群平台「X」，本報合成）

    日本戰國武將、江戶幕府時代初代將軍「德川家康」的一名女性後代，近來發文吐槽，自己外貌和祖先的肖像畫太像，並秀出幾組對比照來佐證，隨即在日網引發轟動。

    現年57歲的山岸美喜，是江戶幕府末代將軍德川慶喜的玄孫，而德川慶喜正是赫赫有的「德川家康」第10代子孫。流著顯赫名門望族血脈的山岸美喜，時常被旁人指跟德川家康很像，像是有著一對明顯的福耳、天生散發不怒自威的氣質等，若把照片拿去與藝術家狩野探幽筆下的德川家康肖像畫對比，外型幾乎一模一樣。

    山岸美喜對此感到哭笑不得，並在本月1日於社群平台X（原推特）發文指出，她不否認自己確實長得像祖先德川家康，但是時常懷疑自己可能是「生錯性別」，還調侃自己未來不會成為「老奶奶」，而是變成「老爺爺」。另外，她還分享自己27歲時的照片，當時外貌年輕又體態苗條的她，長得其實比較像是曾曾外祖父德川慶喜。

    圖文吸引高達1500多萬人朝聖，網友們紛紛驚呼，「基因真強大」、「穿越的時空旅人」、「非常霸氣的長相」、「耳朵也太福相了吧」、「畫師原來不是隨便畫」、「德川家血統太強了」、「讓人有衝動喊出『將軍大人！』」、「彷彿聽到『汝豈遺忘余之容顏？』」、「我一直以為歷史人物肖像畫不可能畫得很還原，但我現在改變看法了」。

    綜合日媒報導，擔任江戶幕府第15代征夷大將軍的德川慶喜，1867年主動舉行「大政奉還」儀式，之後帶領家族遠離政治隱居，並以發展出各種多元愛好聞名。1902年，被明治天皇冊封為公爵的德川慶喜，與宗家分家後創立德川慶喜家，目前由山岸美喜擔任家主，但她在2023年宣布要解散擁有120多年歷史的家族，讓它正式走入歷史。

    山岸美喜表示，自己年輕時比較像曾曾外祖父德川慶喜。（圖擷取自@yamagishimadam 社群平台「X」，本報合成）

