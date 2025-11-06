產檢超音波照「出現小火龍」 寶可夢迷驚呼：親媽是噴火龍嗎？

日本一名孕婦分享肚中胎兒的最新超音波照，寶貝的外形竟神似《寶可夢》經典初代御三家之一的「小火龍」。（圖擷取自@Osakana_Pororin 社群平台「X」）

現代醫療技術方便，多數婦女為了胎兒健康，會在懷孕期間去醫院定期檢查，紀錄胎兒成長情況。日本一名孕婦分享，她日前去醫院孕檢照超音波，驚訝發現肚中胎兒的外形，竟神似《寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝）經典初代御三家之一的「小火龍」，奇景曝光後，也吸引大批寶可夢粉絲朝聖與熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Rei すみりんハウス」的日本網友，目前是一名懷孕9周的孕婦，平時會將懷孕日常分享到網上與其他媽媽交流。她4日前往醫院婦產科產檢，並在觀看最新超音波照時，意外注意到肚中寶貝目前的外型，很像一隻長著帶著火焰尾巴的「小火龍」，於是興奮地將這個趣味畫面PO上網，立即掀起熱烈迴響。

許多網友與寶可夢粉絲表示，「有點像毒貝比」、「感覺比較像是由克希」、「真要說，比較像夢幻？」、「再生2胎，湊滿御三家」、「寶可夢跟人類真的可以（X」、「天生擁有火屬性，未來肯定能成為怪物級強者」、「我想送妳一塊火之石作為孩子出生禮物」、「牠們生下來很快就會進化，所以得趁牠們進化前，好好珍惜」。

獲得眾人祝福孕期順利的原PO，事後發文補充，這張可愛的超音波照是由婦產科「喬伊小姐」拍攝，也期待未來能拍出更多可愛的「小火龍」照片。另外，原PO還指出，她有看到不少調皮網友詢問，懷著「小火龍」的親生媽媽是否為「噴火龍」？讓她對此哭笑不得，但也決定滿足這些網友的好奇心，暫時將自己的社群大頭照改成噴火龍。

