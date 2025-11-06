「川普穿囚服被釘在十字架」 瑞士展出雕塑作品引熱議

「川普被綁在十字架上」的雕塑作品，目前展示於巴塞爾市中心行人徒步區「巴塞爾藝術大道」（Basler Kunstmeile）旁的展示空間。（法新社）

川普被釘在十字架上了？近期一個在瑞士展出的雕塑作品引來關注。該雕塑以美國總統川普為主角，並讓他身穿囚服綑綁在十字架上，逼真的樣子和強烈的政治暗喻，引起觀眾和網友議論。

綜合外媒報導，這件雕塑作品名為〈聖人還是罪人〉（Saint or Sinner），是出自英國藝術家史托姆（Mason Storm）之手。雕塑呈現川普閉眼橫躺於用軟墊製成略微傾斜的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受安樂死的氛圍。有對權力、信仰與罪責的批判意味。

這件雕塑自1日起在瑞士北部城市巴塞爾（Basel）展出，先前曾於今年稍早在維也納公開亮相。而畫廊負責人布雷茲尼克（Konrad Breznik）也表示，作品的逼真程度令人震驚，我們在佈展時近距離觀察，每一道皺紋、皮膚都極為真實，讓人毛骨悚然。

據了解，這件作品原本預計要在巴塞爾中央車站展出。但考量人潮眾多可能有安全問題，最後移至巴塞爾市中心行人徒步區「巴塞爾藝術大道」（Basler Kunstmeile）的一個展示空間內。

