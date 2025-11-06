日本宮城民眾通報熊出沒 警方一查監控...比較肥的「大貓咪」2025/11/06 18:59 即時新聞／綜合報導
宮城縣多賀城市近日有民眾通報「疑似出現熊」，警方調閱監視器畫面，發現其實只是一隻體型較大的貓咪。示意圖。（圖擷取自@m5j7s9r5k 社群平台「X」、法新社資料照，本報合成）
隨著熊害災情蔓延至日本各地市區，讓不少民眾人心慌慌，室外發生任何風吹草動，都會引發高度警戒狀態。位於宮城縣中部沿海地區的多賀城市，當地警方日前接獲民眾通報，聲稱某處橋樑附近出現「類似熊」的生物，警方不敢大意，立即調閱監視器追查，未料一看到不明生物的真面目，當場哭笑不得。
多賀城市昨（5）日下午在官方所有社群平台帳號最發布一篇公告，內文提到本月4日晚間，有當地民眾向警方通報，在鶴丘谷1丁目地區（笠神新橋附近），目擊到一隻外型疑似熊的動物。警方獲報後，隨即調閱目擊地點周遭的監視器畫面，經過詳細觀察後，確認民眾當時看到的動物並不是野生熊隻，而是一隻體型較大的貓咪。
請繼續往下閱讀...
這篇公告吸引超過1000多萬人朝聖，事後有日媒發布從警方手中獲得監視器畫面，讓網友們一看全笑翻，「肯定是諭吉！」、「喵：沒有禮貌欸」、「如果是熊貓還可以理解」、「還以為終於有人看到龍貓了」、「謹慎總比不謹慎好，還好是隻貓」、「非常時期，大家都捕風捉影」、「跟南崁溪發現企鵝一樣的意思」、「牠是貓界的巨型相撲選手嗎？」、「強烈要求放出完整監視器畫面，讓我們看看那隻貓咪的長相」。
【クマらしき個体の目撃情報】— 多賀城市 （@TagajoCity） November 5, 2025
11月4日の夜、鶴ケ谷1丁目地内（笠神新橋付近）で、クマのような個体の目撃情報があったと警察から連絡がありました。
その後、警察が付近の防犯カメラを確認したところ、大きめの猫であることが判明しました。
【産業振興課、危機管理課】
これか！大きな猫????（笑）— ⚾️アシモ２０１３⚾️＠多賀城鷲 （@asimostream） November 6, 2025
多賀城市かなりこれで有名になったよꉂ????????（笑）
#多賀城市
#多賀城
#熊騒動
【速報】「クマが出た！」…と思ったら？正体はまさかの“大ネコ”多賀城市で通報〈宮城〉（仙台放送） https://t.co/w9XYTTliGl
熱門賽事、球星動態不漏接