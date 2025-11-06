日本宮城民眾通報熊出沒 警方一查監控...比較肥的「大貓咪」

宮城縣多賀城市近日有民眾通報「疑似出現熊」，警方調閱監視器畫面，發現其實只是一隻體型較大的貓咪。示意圖。（圖擷取自@m5j7s9r5k 社群平台「X」、法新社資料照，本報合成）

隨著熊害災情蔓延至日本各地市區，讓不少民眾人心慌慌，室外發生任何風吹草動，都會引發高度警戒狀態。位於宮城縣中部沿海地區的多賀城市，當地警方日前接獲民眾通報，聲稱某處橋樑附近出現「類似熊」的生物，警方不敢大意，立即調閱監視器追查，未料一看到不明生物的真面目，當場哭笑不得。

多賀城市昨（5）日下午在官方所有社群平台帳號最發布一篇公告，內文提到本月4日晚間，有當地民眾向警方通報，在鶴丘谷1丁目地區（笠神新橋附近），目擊到一隻外型疑似熊的動物。警方獲報後，隨即調閱目擊地點周遭的監視器畫面，經過詳細觀察後，確認民眾當時看到的動物並不是野生熊隻，而是一隻體型較大的貓咪。

這篇公告吸引超過1000多萬人朝聖，事後有日媒發布從警方手中獲得監視器畫面，讓網友們一看全笑翻，「肯定是諭吉！」、「喵：沒有禮貌欸」、「如果是熊貓還可以理解」、「還以為終於有人看到龍貓了」、「謹慎總比不謹慎好，還好是隻貓」、「非常時期，大家都捕風捉影」、「跟南崁溪發現企鵝一樣的意思」、「牠是貓界的巨型相撲選手嗎？」、「強烈要求放出完整監視器畫面，讓我們看看那隻貓咪的長相」。

