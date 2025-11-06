為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    包裹流浪7天被退回爆出「箱菇」 全網笑翻：節外生菇

    2025/11/06 14:23 即時新聞／綜合報導
    顧客逾期未取「香菇DIY自製種植太空包」，包裹退回業者手中時竟已成「箱菇」。（本報合成，@taokashanmushroom/Threads授權提供）

    台中新社一名香菇農民日前遇到超離奇退貨狀況，顧客未取的「DIY種植太空包」在外流浪7天後被退回，沒想到裡頭的珊瑚菇已破箱而出，一叢叢小菇從紙箱縫隙鑽出，模樣逗趣又壯觀。菇農將畫面拍下上傳社群，笑翻大批網友，封這批菇為名副其實的『箱菇』。

    「頭嵙山香菇-香菇專賣店」近日在「Threads」發文表示，「吳小姐你好，你的菇菇包在外流浪7天，今天已長出香菇了」。後續又更新進況報告，「大家都很關心被吳小姐棄單的菇菇包，它長得很好，請各位不用擔心。」幽默語氣讓人會心一笑。

    該篇貼文一出，立刻在網路瘋傳，吸引超過51萬次瀏覽與2.2萬人按讚。許多網友紛紛幽默留言，「名副其實的『箱菇』」、「這樣算不算是一種菇媳養尖」、「勞煩您顧菇菇」、「這菇菇品質好、生命力旺盛，我懷疑吳小姐是業主，這是業配」、「我上次也很晚才打開我訂的菇，結果也是這樣發菇了」

    不少人也笑稱，「破開紙箱也太厲害，果然生命會自己找到出路」、「原貼文好笑程度 100%，特地保留『箱菇』好笑程度 10000%」、「變成貴店吉祥物了」、「吳小姐的香菇得到了很多關注，大家買香菇真的要趕快取貨，太晚取貨就是會變箱菇」、「吳小姐 妳的菇都節外生菇了」。

