外星人傑作？澳洲3.5公里高「裸體獵人」憑空出現 27年懸案至今無解

美國國家航空暨太空總署（NASA）衛星拍下的澳洲「馬里人」地畫，描繪一名原住民獵人，輪廓總長近28公里。（圖：NASA/陸地衛星8號）

一幅高達3.5公里、被稱為「馬里人」（Marree Man）的巨大地畫，在27年前神秘地出現在澳洲內陸。根據《Live Science》報導，這幅描繪原住民獵人形象的藝術品，其創作者與方式至今成謎，而美國航太總署（NASA）的衛星影像，也讓這個地球上的奇觀，再次引發全球關注。

「馬里人」是在1998年6月26日由一名飛行員首次發現，不久後附近旅館便收到匿名傳真告知此事。後續衛星影像分析顯示，這個圖案是在短短16天內被創造出來的，專家推測創作者可能動用了推土機等大型機具，以及早期的GPS測繪技術。2016年重繪地畫時，團隊在現場發現了250根可能是原作標記點的竹樁，更增添其神秘色彩。

最初約25公分深的刻線，因長年風蝕，在2016年時已幾乎消失。為挽救此一地標，當地商人決定介入，利用商業挖掘機與GPS導航系統重新刻畫，使其線條比原作更深、更持久。團隊甚至在輪廓中加入了特殊的溝槽以收集水分，期望能長出植物，形成一道綠色的天然邊界。

創作者是誰？ 藝術家與美軍皆被點名

創作者的身份眾說紛紜，最常被提及的是已故澳洲藝術家戈德堡（Bardius Goldberg）；但因現場曾發現美國國旗牌匾，且傳真使用許多「美式英語」，另一理論則指向附近澳洲空軍基地的美軍人員。澳洲企業家史密斯（Dick Smith）更在2018年懸賞5000澳幣（約新台幣11萬元），希望能解開這個謎團。

