女子騎車突覺手癢......「蛇」從天降盤據機車龍頭畫面曝

民眾騎車途中一條蛇從天而降，直接趴在機車龍頭。（本報合成，擷取自爆料公社粉專）

騎機車除了得注意車流與路況，竟還得提防「天降驚嚇」！一名網友近日分享驚魂畫面，表示朋友行經樹蔭時，一條疑似龜殼花的毒蛇竟從天而降，直接掉在機車龍頭上盤踞不去，引發網友熱議。

一名網友昨（5）日在爆料公社發文表示，朋友當時正在騎車，途中突然覺得手邊一陣「癢癢的」，低頭一看，竟發現一條蛇正趴在機車龍頭上，直呼「天空掉下來的禮物」。畫面中可見，那條蛇身形細長、鱗片花紋明顯，蜷曲停留在龍頭上，讓當事人嚇得直言「傻眼！我真的要發財了」。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後掀起熱議，不少網友驚呼這份「禮物」疑似是劇毒的龜殼花，「頭是三角形的應該有毒」、「龜殼花，劇毒」、「這是五毒之一的小龜，妳還可以靠它那麼近，被咬了可不是鬧著玩…」、「我每次騎車經過樹蔭底下的時候 心裡都會想 會不會有蛇… 就是怕妳這種狀況」、「我朋友的媽媽就是這樣被青竹絲咬」。

也有網友以幽默化解驚嚇，幽默回應，「蛇我騎誰」、「等等妳會收到一張蛇行的罰單」、「哇靠⋯天上掉這下來，是我就跳車了」、「這車不能要了」、「牠在幫妳擋煞、記得去土地公廟拜拜哦！」、「把你吃了 準備去冬眠」、「蛇來運轉」、「想搭順風車出去溜達啦」。

