8點檔劇情！美43歲婦人產子 14歲爸是女兒初中畢業舞伴

8點檔再怎麼誇張的劇情可能源自於生活。美國伊利諾州一位43歲婦女生下一個孩子，據傳孩子生父是現年14歲的男孩，而該婦人的女兒曾帶著這位男孩參加初中畢業舞會。

《紐約時報》報導，曾擔任舞會陪伴者的波爾斯頓（Robyn Polston）於3日上午遭逮捕，被警方指控2項對13-17歲受害者實施性侵犯的刑事罪名和2項持有兒童色情製品的罪名。

根據法庭文件顯示，波爾斯頓於2025年1月分娩後，警方收到投訴開始展開調查，從嬰兒的出生證明等文件發現，孩子的名字與婦人所稱的受害者的中間名與姓氏相符，警方隨即將他逮捕。

波爾斯頓向警方宣稱，孩子的父親是一位叫做布萊恩（Brian）的20多歲男性，在她生下孩子後就斷絕聯繫了。不過調查人員發現所謂的受害者，該男子與波爾斯頓的女兒在2023年5月一起參加了初中畢業舞會，當時波爾斯頓是舞會陪伴者。

後來這位男孩後來搬走了，然後在孩子2024年4月出生前40週回來探望，之後他於8月搬回該地區，與一位「朋友」的家人一起生活。電話紀錄還發現大量波爾斯頓與該男孩的「露骨性愛圖片和影片」。

法庭證詞指出，孩子的DNA結果顯示，受害者正是嬰兒的生父，檢方認為，不能指望孩子的母親切斷孩子取生父之間的聯繫，並指出波爾斯頓的母親和姐姐是這段畸戀的縱容者。波爾斯頓被下令在案件審理期間不得保釋，紀錄顯示，下次出庭時間為12月4日。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

