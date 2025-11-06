新宿車站鴿患猖獗！日本業者「防鴿二部曲」接連失策尷尬畫面曝

日本東京新宿車站人來人往。（法新社）

日本東京新宿車站人潮洶湧，也經常能看到成群結隊的鴿子，不僅糞便遍地，也讓旅客苦不堪言。為解決這場「鴿患」，有文具公司突發奇想，派出「紙上天敵」貓頭鷹與貓咪海報來嚇跑牠們。起初成效顯著，卻沒想到半年後鴿子不但重返現場，還與「天敵」面對面對視，引發網友熱議。

綜合媒體報導，新宿車站周邊鴿群密集，民眾多次投訴髒亂問題。一間文具業者於2024年10月28日在鴿子最常聚集的5個地點張貼「貓頭鷹海報」，圖像上兩隻閃著鋁箔反光的大眼睛，搭配醒目聯絡資訊，不僅成為防鳥措施，也成為一種另類行銷。

請繼續往下閱讀...

業者指出，海報上線後，每週進行現場觀察、每月提交統計報告。初步數據顯示，張貼前現場約有53隻鴿子，安裝後降至不足8隻，成效一度令人驚艷。

不過，今年1月卻有民眾在現場拍下令人哭笑不得的一幕，二十多隻鴿子又回來了，有的甚至直接停在貓頭鷹海報下方。照片上傳社群平台「X」後獲逾10萬人按讚，留言區議論熱烈，「實驗失敗了嗎？」、「有人嘲笑這招，但鴿子數量真的減少很多喔」、「希望知道實驗前後鴿子減少多少、或鴿子多久適應等數據」。

半年後，該文具公司不死心，展開第二階段測試，把「貓頭鷹」換成三隻張大嘴、瞪眼怒視的橘貓，企圖再次嚇跑鴿子。豈料現場民眾拍下的畫面卻顯示，兩隻鴿子正出現在「貓咪天敵」前，畫面反差感滿滿。

新宿車站的鴿子在貓頭鷹「恐嚇照」前悠閒走過。（擷取自@toraimu3770/X）

日本文具公司針對新宿車站「鴿害」祭出第二波攻勢，就算出動橘貓呲牙咧嘴的照片似乎仍無濟於事。（擷取自@ebyan2013/X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法