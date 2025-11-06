新宿車站鴿患猖獗！日本業者「防鴿二部曲」接連失策尷尬畫面曝

新宿車站鴿患猖獗！日本業者「防鴿二部曲」接連失策尷尬畫面曝2025/11/06 10:46 即時新聞／綜合報導
日本東京新宿車站人來人往。（法新社）
日本東京新宿車站人潮洶湧，也經常能看到成群結隊的鴿子，不僅糞便遍地，也讓旅客苦不堪言。為解決這場「鴿患」，有文具公司突發奇想，派出「紙上天敵」貓頭鷹與貓咪海報來嚇跑牠們。起初成效顯著，卻沒想到半年後鴿子不但重返現場，還與「天敵」面對面對視，引發網友熱議。
綜合媒體報導，新宿車站周邊鴿群密集，民眾多次投訴髒亂問題。一間文具業者於2024年10月28日在鴿子最常聚集的5個地點張貼「貓頭鷹海報」，圖像上兩隻閃著鋁箔反光的大眼睛，搭配醒目聯絡資訊，不僅成為防鳥措施，也成為一種另類行銷。
業者指出，海報上線後，每週進行現場觀察、每月提交統計報告。初步數據顯示，張貼前現場約有53隻鴿子，安裝後降至不足8隻，成效一度令人驚艷。
不過，今年1月卻有民眾在現場拍下令人哭笑不得的一幕，二十多隻鴿子又回來了，有的甚至直接停在貓頭鷹海報下方。照片上傳社群平台「X」後獲逾10萬人按讚，留言區議論熱烈，「實驗失敗了嗎？」、「有人嘲笑這招，但鴿子數量真的減少很多喔」、「希望知道實驗前後鴿子減少多少、或鴿子多久適應等數據」。
半年後，該文具公司不死心，展開第二階段測試，把「貓頭鷹」換成三隻張大嘴、瞪眼怒視的橘貓，企圖再次嚇跑鴿子。豈料現場民眾拍下的畫面卻顯示，兩隻鴿子正出現在「貓咪天敵」前，畫面反差感滿滿。
新宿駅 鳩被害対策グッズの実証実験— トライム （@toraimu3770） December 8, 2024
このとおり残念ながら効果は無いようだった???? pic.twitter.com/iX49yMPsuW
新宿駅西口地下。— えびすい・Webのマーケ、制作、集客、ライティング、デザイン（ポップ、チラシ、ポスター）をする人。 （@ebyan2013） September 23, 2025
はと被害対策グッズの実証実験中とのことです。
相変わらず鳩のたまり場になっていました。 pic.twitter.com/GNPA1D0ZFx
新宿車站的鴿子在貓頭鷹「恐嚇照」前悠閒走過。（擷取自@toraimu3770/X）
日本文具公司針對新宿車站「鴿害」祭出第二波攻勢，就算出動橘貓呲牙咧嘴的照片似乎仍無濟於事。（擷取自@ebyan2013/X）
