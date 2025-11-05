為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    整理母親遺物翻到首期超人漫畫！ 有望打破1.8億天價紀錄

    2025/11/05 18:53 即時新聞／綜合報導
    美國北加州三兄弟在整理已故母親遺物時，意外在閣樓發現一批珍貴老漫畫，示意圖，非當事照。（美聯社）

    美國北加州三兄弟在整理已故母親遺物時，意外在閣樓發現一批珍貴的老漫畫，其中包括保存完好的首期《超人》。經鑑定這份罕見的收藏可能拍出超過600萬美元（約新台幣1.8億元）的天價，引發收藏界高度關注，也讓這家人驚喜不已。

    紐約郵報》報導，海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）指出，三兄弟在去年假日期間整理已故母親的家中物品時，意外在閣樓發現母親珍藏的漫畫被層層報紙和蜘蛛網覆蓋。經確認，其中包括首期《超人》及五本早期《Action Comics》，見證了超人首次登場的歷史時刻。拍賣行指出，這六本漫畫即將拍賣，預期將帶來驚人的收益。

    海瑞得拍賣行副總裁艾倫（Lon Allen）透露，兄弟三人從未親眼見過這些漫畫，僅聽過母親提過家中收藏了一些珍貴漫畫。首期《超人》於1939年發行，經美國CGC專業評級為9.0分，角落銳利、色彩鮮豔、書脊近乎完美，有望超越近年《Action Comics No.1》拍出約600萬美元（約新台幣1.8億元）的紀錄。

    艾倫指出，北加州的氣候易於保存漫畫，若這批漫畫存放在其他地區，可能早已受損。年紀最小的弟弟也感慨道，「這不只是紙和墨水的故事，更承載著回憶、家庭，以及過去以意想不到的方式回到我們身邊」。

