    偶像夢終結！17歲女團成員曬美照 網抓包飲料杯反射畫面炎上

    2025/11/05 13:32 即時新聞／綜合報導
    日本偶像女團1名17歲成員藤咲あず，日前PO出自己看電影的美照，卻被網友抓包飲料杯反射出的倒影為男性，意外讓自己的偶像夢終結。（圖擷自X，合成圖）

    在社群平台上曬日常生活照竟讓偶像夢宣告終結！日本偶像女團HEROINES研究生（ヒロインズ研究生）1名17歲成員藤咲あず，日前PO出自己看電影的美照，卻被網友抓包飲料杯反射出的倒影為男性，立刻引發大量粉絲的怒火，女團火速切割，宣布藤咲あず，即日起退團。

    綜合媒體報導，現年17歲的高中二年級偶像藤咲あず，經常在X平台上傳自己偶像活動以及日常生活美照，不過日前1張照片卻意外引起軒然大波，1日她PO出到電影院看電影動態，她手持可樂、爆米花托盤在影廳前拍美照，結果網友從可樂杯的倒影中發現拍攝者為1名男子。

    網友質疑該男子為藤咲あず的男友，大批粉絲發現自己的偶像私下跟男友出去看電影，直接心碎崩潰由粉轉黑，在留言處不斷攻擊狂酸。

    HEROINES研究生對此發表公告，稱成員藤咲あず因「重大違規」退團，同時也要求網友勿向成員進行詢問或誹謗中傷，以及發表任何類似的言論或行為，不過聲明中未透露「重大違規」細節；藤咲あず也轉發聲明道歉，強調「自己輕率的行為給所有粉絲、成員以及所有與此事相關的人帶來的傷害深感抱歉。」。

