日本喵星人嗨爆「大秀後空翻」 網笑︰能去你家看貓咪嗎？

日本飼主分享，自己陪愛貓一起玩逗貓棒，期間愛貓因為玩太嗨，在他面前展現完美後空翻動作。（圖擷取自@chipie0826 社群平台「X」）

貓咪天生身手矯捷、身體靈活，可以輕易做出各種高難度動作，網上還以此衍生出「要不要來我家看貓？」、「我家的貓會後空翻」等趣味流行語。近期一名日本飼主分享，自己陪愛貓一起玩逗貓棒，期間愛貓因為玩太嗨，在他面前展現完美後空翻動作，姿勢滿分的畫面曝光後，吸引逾400多萬人朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「しぴこめᓚᘏᗢ」的日本網友，家中有一隻4歲多、名為「米米」（おこめ）的調皮虎斑貓作伴。本月2日，原PO分享自己拿著逗貓棒跟米米玩耍的影音與照片，只見興奮的米米隨著玩具快速來回跑動、跳上跳下，而被米米不斷踩踏的床上棉被，則被原PO笑說像是變成經典日式庭園造景「枯山水」。

該文一出，被逗樂的網友們紛紛笑說，「好Q彈」、「是家飛貓」、「彈跳貓貓」、「完美的躍動感」、「活力十足的小屁貓」、「能去你家看貓咪嗎？」、「我家的貓會後空翻be like︰」、「米米前世肯定是金牌體操選手」、「比起園藝造景，我對貓更感興趣！」、「一直以為牠是有2顆巨大蛋蛋的貓皇，看很久才發現那其實是尾巴」。

