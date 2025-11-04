1晚只要7元！旅客住「全球最便宜旅館」讚遠勝五星飯店

英國旅客入住「全球最便宜旅館」，因老闆熱情接待而大讚物超所值。（擷取自IG＠djjsimpson）

英國旅遊部落客大衛（David Simpson）近日分享一段特別的旅宿體驗，他在巴基斯坦住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館。雖然房內並沒有冷氣、窗戶或網路，晚上還得與他人同睡大通鋪，但老闆親切接待、熱心講述當地故事的態度，讓他感受到滿滿人情味。大衛笑稱，這間又破又舊的小旅館，帶給他的溫暖遠勝五星級飯店。

據外媒《NEWS18》報導，英國旅遊部落客大衛（David Simpson）前往巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）旅遊，選擇入住一家名為「商旅客棧」（Caravanserai）的旅館，而一晚的價格竟只需70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）。讓走訪過無數國家的他忍不住驚呼，「歡迎來到世界上最便宜的旅館！」

大衛拍下旅館環境，只見住宿地點位於房子屋頂，放眼望去可見白沙瓦市區與來往的車流。雖然沒有冷氣、Wi-Fi，也沒有獨立房間，但旅館內有免費提供茶水，晚上大家就睡在露天的簡易編織床上，盥洗時只能對著貼在牆上的破鏡片，廁所與浴室是共用的，氣味更被他形容為「全球前三難聞」。但儘管環境簡陋，大衛仍稱這是一次難忘的住宿體驗。

大衛指出，整間「商旅客棧」樸實無華，但也談不上舒適，不過，他表示這裡的人情味遠勝任何高級飯店。旅館名稱「Caravanserai」源自古絲綢之路，象徵其悠久歷史。大衛分享，老闆熱情好客，總親自迎接旅客，還會講述這座城市數百年來的故事。他感嘆道，「我住過無數五星級飯店，但這裡的溫暖，是其他地方給不了的」。

