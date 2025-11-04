交往1年後首踏入女友租屋 男友驚見「標本喵」險嚇暈

貓示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

一名網友分享與女友交往約1年，這段期間始終沒有機會踏進女友租屋處，偶然某次女方回南部請託幫忙收包裹，這才有機會踏進女友房間，進入後看到桌上擺了一張與貓咪合照，轉頭突然看到1隻非常逼真的絨毛貓玩具險些嚇死，摸了毛猜測應是被做成標本，心有餘悸之下始終未將自身被嚇到經驗告知女友，他將此段經歷上傳至社群平台詢問網友有何建議同時也引起討論。

這名網友於Dcard論壇發文提及，與女友已交往1年左右，這段期間女友多次在他的租屋過夜，但他卻始終未踏進過女友的租屋處，直至某次女友回南部探親，拜託原PO幫忙收包裹才終於踏入女友房間。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，抵達女友租屋處時，遇到房東表明已經代替簽收包裹，「是否要將包裹拿上去房間放？」自己順勢答應，房東幫忙打開女友房間後自己先站在外面等，踏入房間後看了一眼「就很正常女生房間」，桌上擺著一張女友與貓咪合照，孰料下秒就發現「有隻貓正看著我」，當下嚇傻。

原PO坦言，由於從未聽聞女友提及有養貓，定睛一看「再看一眼，那貓動都沒動，心想這絨毛玩具也做得太逼真了便用手摸了一下，差點嚇暈，那是真喵，不會動是因為牠是標本喵，而且應該是合照中的那隻」，隨後走出房間，這才明瞭女友遲遲不讓他踏入房間緣由。

原PO無奈地說，「這事發生二個多月了，那標本喵還是會出現在腦海，包裹在房間，我只傳訊跟女友說，包裹是房東代收的，放到鞋櫃，不敢提說我進到她房間被喵嚇到的事」。

網友看到PO文後相繼留言，有人說「我覺得應該是捨不得耶」、「認真一下，確實有可能顧慮你可能會反感才不讓你去房間的」、「突然變驚悚片XD」、「每個人紀念離世的寵物不一樣，標本、骨灰、土葬、骨頭做成項鍊、紋身、鬍鬚或毛置入羊毛氈、1:1復刻娃娃、動態盒......可能還有很多我沒想到的。不會特別去批判可怕或噁心，每個人懷念寵物的方式不同」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法