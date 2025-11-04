為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    北極曾是溫帶森林？ 加拿大發現2300萬年前「霜凍犀牛」化石

    2025/11/04 09:32 編譯陳成良／綜合報導
    藝術家筆下的「霜凍犀牛」（Epiatheracerium itjilik）與「行走海豹」（Puijila darwini，左下）生態想像圖。研究指出，這兩種已滅絕的生物，約在2300萬年前，共同生活在當時氣候溫暖、林木茂密的加拿大高緯度北極地區。（圖：加拿大自然博物館）

    藝術家筆下的「霜凍犀牛」（Epiatheracerium itjilik）與「行走海豹」（Puijila darwini，左下）生態想像圖。研究指出，這兩種已滅絕的生物，約在2300萬年前，共同生活在當時氣候溫暖、林木茂密的加拿大高緯度北極地區。（圖：加拿大自然博物館）

    近40年前，研究人員在加拿大高緯度北極地區的一個隕石坑內，發現了一批保存完好的化石。根據《生活科學》（Live Science）網站報導，這些遺骸如今被證實屬於一種生活在2300萬年前、前所未見的無角犀牛滅絕新物種。

    科學家將這種動物命名為「Epiatheracerium itjilik」，其種名在當地原住民因紐特語中，意為「霜」或「霜凍」。根據加拿大自然博物館（CMN）的說明，這種生物的體型與現代的印度犀牛相似。

    這些骸骨之所以能被完美保存，得益於一個直徑23公里的隕石坑。該隕石坑約在2300萬年前形成後，迅速被水填滿。這隻年輕的成年犀牛，可能是在隕石坑變成湖泊前，死於其中。當時該地區的氣候遠比今日溫暖，植物遺骸顯示，當時的加拿大高緯度北極地區，是一片溫帶森林。

    後續的考察，也發現了另一種生活在2300萬年前的物種「陸行海豹」（Puijila darwini），研究人員認為，牠們很可能與這種北極犀牛共同生活。

    為「北大西洋陸橋」存在時間提供新證據

    研究團隊認為，這項發現有助於釐清「北大西洋陸橋」的存續時間。他們透過分析其牙齒、下顎骨與顱骨的特徵，發現牠與2300萬年前、生活在現今歐洲的犀牛關係最為密切，並推測該物種是從歐洲，經由此一陸橋遷徙至北美洲。

    科學界對這條陸橋何時消失仍有爭議。研究團隊表示，此次的新發現，支持了陸橋可能持續存在至更晚近的假說。該研究發表於《自然生態與演化》（Nature Ecology & Evolution）期刊。

    「霜凍犀牛」的化石骨架（上圖），其完整度高達75%。下圖為加拿大自然博物館的研究人員與這批珍貴的化石。（圖：加拿大自然博物館）

    「霜凍犀牛」的化石骨架（上圖），其完整度高達75%。下圖為加拿大自然博物館的研究人員與這批珍貴的化石。（圖：加拿大自然博物館）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播