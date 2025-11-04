北極曾是溫帶森林？ 加拿大發現2300萬年前「霜凍犀牛」化石

藝術家筆下的「霜凍犀牛」（Epiatheracerium itjilik）與「行走海豹」（Puijila darwini，左下）生態想像圖。研究指出，這兩種已滅絕的生物，約在2300萬年前，共同生活在當時氣候溫暖、林木茂密的加拿大高緯度北極地區。（圖：加拿大自然博物館）

近40年前，研究人員在加拿大高緯度北極地區的一個隕石坑內，發現了一批保存完好的化石。根據《生活科學》（Live Science）網站報導，這些遺骸如今被證實屬於一種生活在2300萬年前、前所未見的無角犀牛滅絕新物種。

科學家將這種動物命名為「Epiatheracerium itjilik」，其種名在當地原住民因紐特語中，意為「霜」或「霜凍」。根據加拿大自然博物館（CMN）的說明，這種生物的體型與現代的印度犀牛相似。

請繼續往下閱讀...

這些骸骨之所以能被完美保存，得益於一個直徑23公里的隕石坑。該隕石坑約在2300萬年前形成後，迅速被水填滿。這隻年輕的成年犀牛，可能是在隕石坑變成湖泊前，死於其中。當時該地區的氣候遠比今日溫暖，植物遺骸顯示，當時的加拿大高緯度北極地區，是一片溫帶森林。

後續的考察，也發現了另一種生活在2300萬年前的物種「陸行海豹」（Puijila darwini），研究人員認為，牠們很可能與這種北極犀牛共同生活。

為「北大西洋陸橋」存在時間提供新證據

研究團隊認為，這項發現有助於釐清「北大西洋陸橋」的存續時間。他們透過分析其牙齒、下顎骨與顱骨的特徵，發現牠與2300萬年前、生活在現今歐洲的犀牛關係最為密切，並推測該物種是從歐洲，經由此一陸橋遷徙至北美洲。

科學界對這條陸橋何時消失仍有爭議。研究團隊表示，此次的新發現，支持了陸橋可能持續存在至更晚近的假說。該研究發表於《自然生態與演化》（Nature Ecology & Evolution）期刊。

「霜凍犀牛」的化石骨架（上圖），其完整度高達75%。下圖為加拿大自然博物館的研究人員與這批珍貴的化石。（圖：加拿大自然博物館）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法