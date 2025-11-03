為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    「豬出國雞支援」！彰化肉圓名店機智應變非洲豬瘟 幽默公告網笑翻

    2025/11/03 18:20 即時新聞／綜合報導
    彰化員林劉肉圓因應非洲豬瘟，推出雞肉圓引發社群熱議。（擷取自路上觀察學院）

    彰化員林劉肉圓因應非洲豬瘟，推出雞肉圓引發社群熱議。（擷取自路上觀察學院）

    台中梧棲一間養豬場爆發非洲豬瘟，全國豬隻緊急停運停宰，不僅讓養豬產業陷入危機，也讓許多仰賴豬肉的小吃業者一時無肉可用。彰化員林知名「劉肉圓」則機智應變推出「雞肉圓」，門口公告寫著「豬出國，雞支援」，讓網友笑翻直呼「太有創意！」

    多位網友近日在社群平台「Threads」分享員林劉肉圓的「豬出國，雞支援」、「因豬肉停售，即日起改為雞肉圓」等公告。有在地人表示，自己從小吃劉肉圓長大，第一次吃到「雞版」肉圓感覺新奇又熟悉，醬料和筍丁的味道沒變，只是雞肉內餡比豬肉更鬆軟，少了嚼勁，但整體還是那個熟悉的味道。

    同樣的公告也出現在臉書社團「路上觀察學院 」，不少網友發揮創意留言：「豬暫時放假去」引來大批網友幽默留言：「豬（哥亮）出國深造」、「雞請支援前檯」、「雞表示慶祝雞排有我，連豬出事也有我的事」、「不是去取西經了嗎？」、「很好笑嗎？盧秀燕還我豬！」、「所以這是一種雞圓巧合，還是雞丸」、「請雞援肉圓」。

