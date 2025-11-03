為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    東京街頭奇景！ 女子睡投幣置物櫃被警叫醒 網見「1物」秒猜非中國人

    2025/11/03 15:14 即時新聞／綜合報導
    日本東京歌舞伎町一名女子抱著小熊維尼睡在置物櫃裡，引來警方關切。（本報合成，擷取自@alex001050/X）

    日本東京歌舞伎町一名女子抱著小熊維尼睡在置物櫃裡，引來警方關切。（本報合成，擷取自@alex001050/X）

    日本東京繁華街區歌舞伎町日前出現離譜一幕，一名女子竟鑽進投幣式置物櫃裡熟睡，引起警方到場關切，這一幕被路人拍下後，在社群掀起熱議。

    日本網友1日在社群平台「X」貼出影片並寫道：「把投幣置物櫃當成旅館用的觀光客。真是太強了。」畫面中可見，東京歌舞伎町壽喜燒連鎖店「MOMO PARADISE」樓下一處置物櫃，一名女子抱著小熊維尼玩偶蜷縮在櫃中，正被警視廳人員輕聲喚醒。

    警方還體貼地幫她把拖鞋擺整齊，方便穿上。同時，旁邊還有一名男子正試圖取出櫃內物品，周圍更有人直接倒臥地上呼呼大睡，宛如街頭臨時宿舍，種種景象驚呆路過民眾，也讓拍攝者忍不住直呼：「這真的有點嚇人。」

    短短30秒的影片隨即引發日本網友熱議：「真的只是觀光客嗎？會不會是離家出走的日本人？」、「想用投幣式置物櫃時，若發現有人在裡面，真的會很嚇人」、「這麼狹窄竟然睡得著 」、「她是不是誤以為這是膠囊旅館？」

    臉書粉專「日本省錢小站」也轉發貼文並提醒：「日本的投幣式置物櫃雖然可以遮風擋雨，但還是不可以當作休息過夜的地方喔。以後如果越來越多人這樣的話，或許置物櫃上面的標語會多一條『不許在裡面睡覺』」。

    不少台灣網友也留言笑稱：「未看先猜中國人」、「亂說，中國人能抱著小熊維尼嗎？」、「還以為藏屍體」、「被鎖上就不用出來了」、「拿個紙箱睡公園都比置物櫃空間大」、「以為抱住維尼便可為所欲為」、「真 膠囊旅館」。

