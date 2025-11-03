為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    忠犬發威！黑熊暴力闖入日本岩手縣民宅 被小柯基怒吠嚇跑

    2025/11/03 15:34 即時新聞／綜合報導
    上月底岩手縣雫石町一棟民宅突然被野熊暴力闖入大鬧，被屋中小柯基犬全力狂吠威嚇後，才急忙從逃離現場。（圖擷取自「menkoichannel」YouTube）

    日本熊害問題持續升溫，多地頻傳民眾外出被熊襲擊，即便待在室內，也會莫名被熊闖入攻擊，異常現象引起各界擔憂。位於熊害熱點東北地區的岩手縣，上月底1頭亞洲黑熊暴力闖入民宅大鬧，逃生不及的屋主夫婦被嚇得當場愣在原地，一旁愛犬見狀，朝著熊全力狂吠威嚇，最終成功把這頭熊嚇跑。

    綜合日媒報導，這起事件發生在上月31日上午，1對住在岩手縣雫石町的夫婦，突然聽到住家門口傳來巨響，緊接著就聽到鎖好的玄關拉門被撞破，1頭體長超過1公尺左右的黑熊，赫然出現在2人眼前。妻子回憶，當時這頭黑熊從大門闖進來後，在玄關通往朝廚房的走廊上不斷跑來跑去，整個過程大約有20秒，期間還把扶手撞壞。

    事發突然，夫妻倆被嚇得完全不敢輕舉妄動，家中5歲大的寵物柯基犬Riku（リク）， 則毫不懼怕比自己體型還要巨大的黑熊，不斷朝著牠發出威嚇且大聲的吠叫，黑熊被其叫聲嚇到，急忙轉身跑向門口逃離。夫妻倆非常感謝Riku勇敢的行動，認為多虧了Riku的挺身而出，才沒有讓他們受到傷害，事後已通報相關到場調查與巡邏。

    據了解，柯基犬全名為「威爾斯柯基犬」，智商高又學習能力強，雖然天生身材矮小，但是速度十分敏捷且精力旺盛，最初是被人類培育成協助在田園放牧牛羊的工作犬，因此聲音極為宏亮，並在看到陌生的入侵者或主人面臨危險時，會以吠叫示警或驅趕。

