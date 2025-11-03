氣候變遷引發生態浩劫！美國「殺手禿鷹」北遷 活生生吃掉新生小牛

一隻紅頭的土耳其禿鷹（左），正與兩隻黑美洲鷲（中、右）一同棲息。與只吃腐肉的土耳其禿鷹不同，黑美洲鷲因氣候變遷向北擴張，已開始攻擊並殺害新生的小牛，成為美國農民的新夢魘。（美聯社）

肯塔基州農民布萊恩（Allan Bryant）緊盯著天空，看著他牧場裡一頭剛出生幾分鐘的小牛，在母牛的看顧下，顫巍巍地第一次站起來。他鬆了一口氣，因為盤旋在遠方的，只是不會攻擊活體的紅頭土耳其禿鷹。近年來，一種更具攻擊性的猛禽，已成為他揮之不去的夢魘。

根據美聯社報導，一種原生於美國東南部的食腐猛禽「黑美洲鷲」（black vultures），有時會主動攻擊並殺死體弱或剛出生的動物。隨著牠們的棲地因氣候變遷而向北擴張，美國各地的牧牛業者正為此頭痛不已。

請繼續往下閱讀...

布萊恩坦言：「老實說，黑美洲鷲是我見過最醜陋的東西之一，牠們很容易讓人討厭。」他現在經常在母牛分娩後，看到這種鳥類的蹤影。雖然近幾年他沒有損失，但牠們過去確實殺死過他的牲畜。

為了自衛，布萊恩在他的部分田地裡，豎立起一種奇特的稻草人：一具黑美洲鷲的屍體。這是他申請獵殺許可證的必要條件之一。他說，死鳥能讓活鳥遠離大約一週，但牠們最終還是會回來。

暖冬與人類活動成幫兇 專家憂撲殺破壞生態

康乃爾大學鳥類學實驗室的科學家法恩斯沃斯（Andrew Farnsworth）解釋，黑美洲鷲過去主要生活在美國東南部與更南方的拉丁美洲，但在過去一個世紀裡，牠們開始迅速向北擴張。氣候變遷帶來的暖冬，讓牠們更容易在過去對牠們而言過於寒冷的地方生存。此外，人類活動也為牠們提供了更豐富的棲地：汽車帶來了路殺動物的屍體，而牧牛場更為學會了季節性產犢時間表的禿鷹，提供了脆弱動物的自助餐。

儘管黑美洲鷲受到《候鳥條約法》的保護，但美國國會已有議員提案，希望讓農民能更容易地合法獵殺牠們。然而，法恩斯沃斯警告，黑美洲鷲在清理「死亡物質」方面扮演著「超級重要的角色」，輕易地撲殺牠們，可能會為更麻煩的掠食者或食腐動物騰出空間。

圖為一隻黑美洲鷲正在處理路邊的動物屍體。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法