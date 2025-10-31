非洲獅「柯基」腿短萌翻全網 飼養員嘆：被獅群排擠

一頭來自江蘇徐州九頂山野生動物園的非洲獅，因天生四肢短小、模樣反差萌，被園方取名「柯基」。（圖擷取自YouTube）

中國江蘇徐州九頂山野生動物園一頭非洲獅，因天生四肢短小、模樣反差萌，被園方取名「柯基」，意外在網路上爆紅。牠雖擁有獅子該有的鬃毛與威儀，卻偏偏長著4隻「短腿」，獨特外型讓網友直呼「太可愛了」。

綜合《江南都市報》等中媒報導，「柯基」於2022年自上海野生動物園轉入，目前約4歲。由於遺傳基因影響，牠的腿比一般獅子短，導致在獅群中常被排擠。飼養員透露，柯基個性極為溫順，園方曾多次嘗試讓牠融入群體生活，但每次都以失敗告終，只能被安置於後勤區單獨飼養。

雖然未正式對外展出，但員工私下拍下的照片在網上瘋傳，讓這頭「短腿獅」成為名副其實的「隱藏明星」。飼養員小蔡笑說：「這次能被大家喜歡是好事，希望有一天牠能正式面客，因為牠真的很可愛！」

園方表示，目前尚未確定是否安排柯基公開亮相，不過牠的健康狀況良好，生活作息穩定。網友們則紛紛敲碗盼見本尊，留言笑稱：「第一次看到柯基不是狗，是獅子」、「這反差太療癒」、「拜託開放讓我們看牠走路！」。

