    首頁 > 蒐奇

    瑞典釣客挖蚯蚓 挖到一大鍋中世紀寶藏

    2025/10/31 20:23 即時新聞／綜合報導
    瑞典一位幸運兒在挖蚯蚓的時候挖到一鍋中世紀的寶藏。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    瑞典一位幸運兒在挖蚯蚓的時候挖到一鍋中世紀的寶藏。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    瑞典一位幸運兒在避暑別墅附近，挖準備作為魚餌的蚯蚓時，挖到一個大銅鍋，裡頭裝滿中世紀戒指、吊墜和數千枚銀幣，其中銀幣重達6公斤，斯德哥爾摩郡行政局稱這是數量異常龐大且保存完好的銀器寶藏，它們的歷史可以追溯至中世紀早期。

    New York Post》報導，發現者將這些東西交給郡行政局，目前考古學家正在調查該遺址，並且檢查這些銀器寶藏。斯德哥爾摩郡行政局的古董商安德森（Sofia Andersson）稱，這批銀器是瑞典迄今為止，發現的中世紀早期最大的銀器寶藏之一，雖然還不清楚確切的銀幣數量，但她相信可能多達2萬枚。

    縣行政委員會在聲明中表示，這些銀幣不僅年代久遠，還有些是稀有銀幣，1枚稀有硬幣源自12世紀，刻有國王克努特·埃里克松的銘文，還有1枚來自哥特蘭島的銀幣則描繪了一座教堂；其中1枚是中世紀時期的主教幣—以主教名義鑄造的硬幣，考古學家目前正在對這批寶藏中的所有硬幣進行記錄和研究。

    縣行政委員會提到，發現報告給瑞典國家遺產委員會，由該委員會決定國家是否會贖回這件寶物—也就是補償發現者。安德森補充，在瑞典，根據《文化環境法》，任何人發現古代銀器或寶藏，都必須將其上繳國家，以獲得贖回並支付報酬。

