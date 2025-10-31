贏了！ 地味萬聖節「這裝扮」在各國會引起服務業悲鳴

深紅色系打扮是需要打起精神接待的客人形象深植日、韓網友的心。（圖擷取自@karadai_hiro、@mari_pd101社群平台「X」，本報合成）

地味萬聖節是有別於傳統精緻服裝，而裝扮成平凡又令人會心一笑的形象，有位日本網友貼出她的「地味萬聖節」裝扮，暗紅色針織帽、深紅色眼鏡、大紅色高領衣搭配上桃紅色羽絨外套跟深咖啡色手套，嚇壞眾網友，直呼「贏了」，甚至有韓國網友轉推說「這在韓國也很可怕，難不成是各國通用嗎」？

社群平台「X」（前Twitter）名為「高垣博之（カラフルダイヤモンド）」的日本網友，發文地味萬聖節「令服務業聞風喪膽的那位女士」，深紅色系的裝扮令人有「似曾相識」感，好像在冬天的大街小巷會看見的婆婆媽媽，或是在大賣場搶特價商品，讓服務業上班的人看到就得打起十二分精神應對的客人。

網友紛紛對原PO的裝扮表達讚賞「如果帽子上有朵花，或是毛衣胸前有枚胸針，那就更危險了」、「感覺會從超市帶一大堆薄塑膠袋回家」、「會是我想迴避的客人」、「感覺像是會放大小錯誤的老太太」、「穿這種衣服的人常常開始面帶微笑，之後開始說出很荒謬的抱怨」、「鞋子必須是閃閃發光的運動鞋」、「遇到這種人快遠離」。

