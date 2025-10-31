為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    贏了！ 地味萬聖節「這裝扮」在各國會引起服務業悲鳴

    2025/10/31 16:18 即時新聞／綜合報導
    深紅色系打扮是需要打起精神接待的客人形象深植日、韓網友的心。（圖擷取自@karadai_hiro、@mari_pd101社群平台「X」，本報合成）

    深紅色系打扮是需要打起精神接待的客人形象深植日、韓網友的心。（圖擷取自@karadai_hiro、@mari_pd101社群平台「X」，本報合成）

    地味萬聖節是有別於傳統精緻服裝，而裝扮成平凡又令人會心一笑的形象，有位日本網友貼出她的「地味萬聖節」裝扮，暗紅色針織帽、深紅色眼鏡、大紅色高領衣搭配上桃紅色羽絨外套跟深咖啡色手套，嚇壞眾網友，直呼「贏了」，甚至有韓國網友轉推說「這在韓國也很可怕，難不成是各國通用嗎」？

    社群平台「X」（前Twitter）名為「高垣博之（カラフルダイヤモンド）」的日本網友，發文地味萬聖節「令服務業聞風喪膽的那位女士」，深紅色系的裝扮令人有「似曾相識」感，好像在冬天的大街小巷會看見的婆婆媽媽，或是在大賣場搶特價商品，讓服務業上班的人看到就得打起十二分精神應對的客人。

    網友紛紛對原PO的裝扮表達讚賞「如果帽子上有朵花，或是毛衣胸前有枚胸針，那就更危險了」、「感覺會從超市帶一大堆薄塑膠袋回家」、「會是我想迴避的客人」、「感覺像是會放大小錯誤的老太太」、「穿這種衣服的人常常開始面帶微笑，之後開始說出很荒謬的抱怨」、「鞋子必須是閃閃發光的運動鞋」、「遇到這種人快遠離」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播