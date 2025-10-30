青森縣路邊休息站開賣「烤黑熊肉串」 美味口感意外爆紅

日本網友分享，他日前行經青森縣路邊休息站，看到現場有賣烤熊肉串，他好奇之下買來嚐鮮，結果口感出乎意料地美味。（圖擷取自@manunusan 社群平台「X」、歐新社資料照，本報合成）

日本今年熊害災情嚴峻，目前已釀12死，除離島與九州地區，該如何應對越發頻繁出現的野生熊隻，令多個地方政府與居民都相當苦惱。一位日本網友分享，自己近期去熊害熱點的東北地區旅遊，並在行經青森縣路邊休息站時，看到現場有賣烤熊肉串，他好奇之下買來嚐鮮，結果口感出乎意料地美味，吸引大批網友熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ヤギ」的日本網友，昨（29）日分享一張烤肉攤照片，只見招牌上寫著「熊串燒」，2根只需800日圓（約新台幣162元）。原PO透露，店家使用「亞洲黑熊（ツキノワグマ）」的肉，他吃下去後覺得味道絕佳，口感像是吃羊肉般鮮嫩，而且店家似乎事前有拿醬汁醃製，因此並沒有吃到任何腥味。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，吸引朝過300多萬人次瀏覽，不少網友好奇熊肉味道，也相當意外熊肉料理竟如此便宜，「我也想嚐嚐」、「看起來好好吃！」、「看到生命得到充分利用而不是被浪費，真是太好了」。另有內行老饕分享，只要在處理熊肉的過程注意不壓碎膽囊，就不會產生太多腥味，但還是建議用各種醬汁浸泡後除腥，再拿去燒烤料理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法