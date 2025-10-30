金變態！趁男高中生小便「接手飲用」 日本57歲阿北被逮

日本1位阿北因闖廁所接尿喝被捕；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

日本兵庫縣1位57歲照服員在9月1日闖入阪急西宮北口站閘口內廁所，徒手接下男高中生的尿液並喝了，說聲「謝謝」之後就離開，事後男高中生報警，警方昨（29日）依無正當理由進入廁所，涉嫌非法入侵逮捕。

《MBS NEWS》報導，警方表示該男子於9月1日下午4點30分左右，進入阪急西宮北口站閘口內廁所，當時有位男高中生正在如廁，男子竟伸手至小便斗內，接住男高中生排出的尿液，喝下道謝後離開，直到男高中生報警，警方才開始著手調查。

請繼續往下閱讀...

警方根據監視器和其他線索鎖定嫌疑犯，事件發生後，該男子有搭車事實，因此沒有非法進入驗票閘口，然而他因「無正當理由」進入洗手間，被指控非法入侵，審訊過程中，男子坦承犯案和飲尿事實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法