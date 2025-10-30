台東謎樣城堡要賣了 屋主：這是父親的夢想「不是我的」

台東綠色隧道旁這棟城堡造型房屋施工多年仍未建成，其實類似的「城堡」在台東共有3座，僅1座完工。（記者劉人瑋攝）

台東綠色隧道旁有一棟城堡造型房屋，因施工多年仍未建成、保持毛胚素面外觀，被人形容好像日本動畫大師宮崎駿名作「霍爾的移動城堡」，甚至還人形容背後故事更像西班牙建築大師高第的「聖家堂」，鍾姓建築師的夢想陪伴屋主奮鬥多年未能實現，如今原屋主、建築師相繼離世，原屋主兒子廖先生說，父親受困於這夢想多年，但這不是他的夢想，想快脫手解決這沉重負擔。

廖先生住台北，房屋一切事宜皆由張姓仲介處理，日前樺加沙颱風吹散封起門口的鋼板，廖先生交代仲介「想吸引買家，好歹讓人看得清楚」，改為鐵網大門。不過，買家還沒上門，路過的鄉民就先注意到，又引來一波關注和新的靈異傳說，沸沸揚揚「無人城堡半夜亮燈、傳出怪聲」，甚至有「士兵繞行」，仲介澄清，根本沒聽過這種傳聞，但也提到，鍾姓建築師曾在此住了快3年，「大概和他有關」。

屋主強調，開價1900萬元，但外傳的坪數錯誤，其實總面積有153坪，平均每坪12萬多元，「外傳這一坪15萬實是面積算錯，這已經低於市場價，更何況又把拆屋或建屋費用計入，算十分合理」。

由於位在「綠色隧道」入口，近年台東縣府興建太平溪一路通工程，也讓附近南王里地價起飛。

只是這棟還是半成屋，即便屋主也十分頭痛，而類似這樣的「城堡」在台東就有3棟「姐妹作」，卻僅有一棟完工。

廖先生說，父親原想在台東自建房屋養老，平時可在後山走動，又想著蓋成民宿，還有房客可以陪伴、聊天，想不到1天都沒住進去就離世，他還背負貸款多時才還清，這對他來說實在太沉重。

仲介評估，新買家入手這棟房子約再花個2百多萬元即能取得使用執照，「但打掉重蓋比較乾脆」。

「人走屋還在」，但廖姓屋主不想要半成屋「一屋傳三代」。原屋主甚至還曾借過高利貸，至離世完全沒住過，倒是建築師住了快3年，他想著「可以售出，或是合資建造」。屋主廖先生說，「事情該要有了結，不想再拖下去」。

台東綠色隧道旁這棟城堡造型房屋施工多年仍未建成，從底部向上望，有旋轉梯可通向「塔尖」，但整棟房子遲遲未完工。（記者劉人瑋攝）

台東綠色隧道旁這棟城堡造型房屋施工多年仍未建成，仍維持混凝土毛胚素面外觀，又長時間大門深鎖，反造就更多「都市傳說」，但仲介解釋，應該是鍾姓建築師在世時曾在工地內住了快3年引起的誤會。（記者劉人瑋攝）

