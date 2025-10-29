為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    變胖了！ 貓星人「小腹微凸」卡住 一臉委屈萌翻眾網友

    2025/10/29 19:09 即時新聞／綜合報導
    貓咪一臉委屈，彷彿在疑惑怎麼卡住了。（圖擷取自@MiniraDiary社群平台「X」）

    貓咪一臉委屈，彷彿在疑惑怎麼卡住了。（圖擷取自@MiniraDiary社群平台「X」）

    有時候想要穿越柱子間隙、牆壁空隙，也要先衡量一下小腹最近有沒有「福態」。日本有隻貓咪，一臉委屈的卡在沙發跟牆壁之間的縫隙，眼神好像在訴苦「為什麼卡住了？」萌翻眾網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「みにら日記-MiniraDiary-」的日本網友發文寫道「最近因為肚子變大而被卡住、動不了的貓」，照片上貓星人爪子抓著沙發椅背，後腳站立，卻動彈不得，耳朵也微微下垂，表情好不無辜。

    網友紛紛留言「牠卡住了，快把它弄出來」、「可見牠以前做過，但現在辦不到了」、「牠看起來很委屈」、「多麼悲傷的表情」、「很像保健食品的廣告」、「好絕望的貓咪」、「眼神中散發出無力感」。

    一隻貓咪直立卡在沙發和牆壁之間的空隙。（圖擷取自@MiniraDiary社群平台「X」）

    一隻貓咪直立卡在沙發和牆壁之間的空隙。（圖擷取自@MiniraDiary社群平台「X」）

