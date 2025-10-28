美喪禮上開棺發現陌生人 家屬崩潰心臟病發

美國加州1位男子的喪禮上，連棺材帶屍體都不是他的，嚇得親屬心臟病發；示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自youtube）

你的喪禮不是你的喪禮真實上演！美國加州44歲埃斯皮諾薩（Joey Espinosa）在自己的喪禮上，棺木跟遺體卻不是自己的，嚇得他姑丈心臟病發，依靠維生系統3天後才甦醒。

《紐約時報》報導，埃斯皮諾薩的姑姑萊瓦里奧（Laura Levario）在喪禮上看到沒有印象的棺材驚覺不對勁，隨即發現連棺材裏面躺的人都不是她姪子，萊瓦里奧要求殯儀館找到正確的遺體，替她姪子舉行真正的追悼會。

萊瓦里奧聲稱殯儀館的工作人員先是將家屬們帶到另一個錯誤的房間，裡頭又是一具錯誤的棺木，花了一個多小時後，才真的找到埃斯皮諾薩的棺木在哪裡，顯然工作人員一知半解。

事後殯儀館提供200美元（約6100元新台幣）的補償作為道歉，但這跟近2萬美元（約61萬元新台幣）的喪葬費用相比根本是杯水車薪，埃斯皮諾薩的親人正在起訴殯儀館，指控他們作業疏失所造成的精神傷害。

