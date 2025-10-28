為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    車諾比核電廠附近出現藍色狗狗 恐是接觸到化學物質

    2025/10/28 12:30 即時新聞／綜合報導
    車諾比核災遺址附近的狗狗毛色變藍，懷疑與接觸化學物質有關。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    狗狗的毛色通常是黑的、白的、黃的、金的、有斑點的等，怎麼會出現藍色的狗狗呢？但根據車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）設施附近的監視器顯示，那邊有幾隻狗狗變成藍色的，讓照顧牠們的志工相當困惑，懷疑牠們可能接觸到了某種化學物質。

    紐約時報》報導，負責照顧狗狗的潔淨能源基金「車諾比狗狗」稱，這些藍色的狗狗是40年前車諾比核災後被遺棄的寵物後代，機構中有人負責在照顧那邊的狗，正在捕捉牠們進行絕育手術時發現3隻藍色的狗狗，並PO上了Instagram引發討論。

    當地人則說「一週前狗狗的毛色都還正常」，機構負責人認為，雖然不知道發生什麼事情，讓牠們看起來是藍色的，但目前為止仍健康且活耀。

    「車諾比狗狗」計畫於2017年開始，每年為居住在18平方英里禁區的700隻狗狗提供醫療和食物，這些狗是1986年車諾比核災後人們被迫撤離時，所遺棄的寵物後代，是歷史上最嚴重的核災之一。

